İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

10.04.2026 16:14
İsrail, Hizbullah'a yönelik hava saldırıları düzenlerken, ABD-Iran diplomatik görüşmeleri başlıyor.

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes kapsamında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik görüşmeler yarın başlayacak.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, IDF'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırı anlarına ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşıldı. IDF açıklamasında bugünkü saldırılarına ilişkin "Hizbullah'ın ateş gücü kapasitesini zayıflatma çabaları kapsamında, 200'den fazla roketatar ve yaklaşık 1300 fırlatma tüpü imha edildi. Ayrıca, Hizbullah'ın Nasır Birimi'nde görevli bir topçu subayı olan Ali Kamel Abar el-Hasan, 250'den fazla Hizbullah topçu mensubu ile birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Lübnan'a saldırılar diplomatik çabaları gölgeliyor

Lübnan makamlarına göre, ABD ve İran arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a saldırıları yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlaması planlanan ABD-İran görüşmelerini de gölgeledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan'da bir ateşkes sağlanmadığı sürece delegasyonun barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'daki operasyonların ölçeğini düşürmesini talep ettiğini açıklamıştı. Ancak Netanyahu "Lübnan'da bir ateşkes söz konusu değil" diyerek İsrail'in operasyonlarının Hizbullah silahsızlanana kadar devam edeceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı ve enerji güvenliği çıkmazı

İslamabad'daki görüşmeler için bölgeye gidecek olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in en önemli önceliklerinden birinin, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle yeniden trafiğe açılması olması bekleniyor. Savaşın başlangıcından bu yana kapanma noktasına gelen boğazdan geçişlerin durması dünya genelinde enerji arzını etkiliyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade dün, boğazın herkese açık olduğunu ancak mayınlar gibi "teknik kısıtlamalar" nedeniyle gemilerin İran ordusuyla koordineli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu eleştirerek, "İran, petrolün geçişine izin verme konusunda onur kırıcı bir performans sergiliyor. Anlaşmamız bu değildi!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

