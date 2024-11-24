İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3.754'e Yükseldi

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- İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybı 3 bin 754'e yükseldi

İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 754'e yükseldiğini bildirdi. İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. Hadath bölgesinde bulunan bir binanın İsrail tarafından vurulduğu anlar anbean kayıt altına alındı. Füzeyle vurulan bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 754'e, yaralıların sayısının ise 15 bin 626'ya yükseldiğini ifade etti.