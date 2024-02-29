İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor

İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek "insani bir felakete" sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 7 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle 7 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
İsrail'in engeli nedeniyle İnsani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi.
"İşgalci İsrail Gazze halkına yeni bir savaş başlattı o da aç bırakma savaşıdır"
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kudra, "İşgalci İsrail Gazze halkına yeni bir savaş başlattı o da aç bırakma savaşıdır. İsrail'in aç bırakma savaşı neticesinde ölenlerin sayısı özellikle çocuklar arasında artıyor ve yoğun bakımda açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var." açıklamasını yaptı.
Uluslararası kuruluşların ısrarına rağmen İsrail'in insani yardım kuruluşlarının yardım ulaştırma çabalarını engellediğini vurgulayan Kudra, "Özellikle Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemi tam anlamıyla yetersiz durumda." ifadesine yer verdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, Gazze'nin kuzeyinde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli çocukların sayısının 6'ya çıktığını duyurmuştu.
Çocukların 4'ünün yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalan Kemal Advan Hastanesinde, 2'sinin de İsrail ordusunun baskın yaparak ciddi zarar verdiği Gazze'deki Şifa Hastanesinde yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30 bini yaralı sayısının 70 bini aştığı, enkaz altında binlerce kişinin kaybolduğu belirtiliyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor - Son Dakika
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