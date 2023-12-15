İsrail\'in saldırısında Al Jazeera muhabiri yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyon kanalının muhabiri Vail ed-Dahduh elinden ve karnından yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'in Han Yunus kentinde Hayfa Okulu yakınlarına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Dahduh'a şarapnel parçası isabet ettiğini aktardı.

Tanıklar, Dahduh'un elinden ve karnından yaralandığını söyledi.

Sağlık kaynakları, Dahduh'un hafif şekilde yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu kaydetti.

İsrail'in 25 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.