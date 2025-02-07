İsrail'in saldırısında bacağı ampute edilen Filistinli sporcu hüzün içinde yıkılan Gazze'yi bisikletle dolaşıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi sınırında 2018'de düzenlediği saldırıda bacağı ampute edilen Filistinli sporcu, ateşkesin ardından bisikletle Gazze'yi dolaşmaya devam ediyor.

Ateşkesle beraber İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı son bulsa da Filistinliler yaşadıkları dehşeti henüz atlatamadı. Gazze Şeridi'nde her geçen gün, İsrail'in saldırganlığının neden olduğu yeni bir acıklı hikaye daha günyüzüne çıkıyor.

İsrail saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli ampute bisikletçi Halid Nevfel de bu hikayelerden birinin baş kahramanı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda askerlerin bisikletine el koyduğu ampute sporcu, arkadaşından ödünç aldığı bisikletle Gazze'yi yeniden turluyor.

Ampute bisikletçi

Filistinli Halid Nevfel, İsrail'in 2018 yılında Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' sırasında düzenlediği saldırılarda isabet eden kurşun nedeniyle bacağını kaybetti.

Ampute edildikten sonra sağ bacağına protez takılan Nevfel'in hayatı daha zor hale geldi ancak pes etmedi ve ampute bisikletçi olarak hayatına devam etti.

"Filistin'deki Ampute Bisikletçiler" takımının bir üyesi olan 29 yaşındaki sporcu, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce bisikletiyle Gazze'nin soykırım öncesi güzelliklerini gösterdiği çok sayıda gezi yaptı.

Ancak Nevfel, "özgürlüğüm" olarak nitelendirdiği bisikletini, Gazze'yi hedef alan 7 Ekim sonrası İsrail saldırılarında kaybetti.

Kendisi için büyük anlam ifade eden bisikletini kaybettiği günü ve yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Nevfel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki Filistin- Türkiye Dostluk Hastanesi'nde çalışan kardeşinden bir süre haber alamadığı için endişelendiğini ve onu görmek için hastaneye gittiğini söyledi.

Hastaneye vardığında çevresinde çok sayıda İsrail askerinin bölgeyi ablukaya alırken gördüğünü anlatan Nevfel, "Tabi oraya giderken, hayatımda benim için çok önemli bir yeri olan bisikletimi kaybedeceğimi bilmiyordum." dedi.

Nevfel, bisikletini kaybettiği anları şöyle anlattı:

"İsrail o gün bölgede bulunanların yürüyerek ya da herhangi bir vasıtayla oradan ayrılmalarına izin vermedi. Sadece Kızılay'a bağlı araçlarla gitmemize izin verildi, ellerimizde ne varsa bırakmamız istendi. Hastaneden hiçbir şey almadan çıkmak zorunda kaldık. Bisikletimi sonra alabilirim diye düşünmüştüm ama maalesef olmadı. Kaybettiğimiz diğer şeyler gibi bisikletim de gitti. O benim için çok şey ifade ediyordu."

Nevfel ateşkesin sağlanmasının ardından bir ihtimal eşyalarını ve bisikletini bulma umuduyla bıraktığı yere gittiğini ancak hiçbirşey bulamadığını söyledi.

"Bu topraklar bizimdir"

İsrail'in işlediği soykırımın sonuçlarına rağmen hayatına devam etmekte ısrar eden ve Nusayrat Mülteci Kampı sakini olan Nevfel, saldırılar sonrasında ilk kez bisikletiyle Gazze kentine keşif gezisine çıktı.

Yollar, daha önce alıştığı gibi değildi, molozlar her yeri dolduruyordu ve derin çukurlar şiddetli İsrail bombardımanına tanıklık ediyordu.

Gazze'deki yıkıma rağmen hala hayatla dolu olan Nevfel, bunu kendine ve dünyaya kanıtlamak için eski yollarına dönmeye karar verdiğini anlattı.

Nevfel bugünlerde, yıkıcı saldırılardan zarar görmüş Gazze kentinde bisikleti olmadan sokaklara bakıyor ve yıkımdan başka bir şey görmüyor.

Yıkım manzaralarından etkilenen Nevfel, "Bugün Gazze için üzgünüm, çünkü orayı eskiden hayat doluyken şimdi sadece bir moloz yığını olarak görüyorum." diye konuştu.

"Gazze, sokakları, insanları ve içindeki her şeyle güzel bir sahil şehri. Yanındaki deniz ona ruh veriyor ve sokakları neşeyle doluydu, ama bugün her şey farklı." diye konuşan Nevfel, Gazze'nin şehitleri, yaralıları ve esirleri sebebiyle üzgün olduğunu ve kentin sanki büyük bir deprem görmüş gibi olduğunu anlattı.

İsrail'in büyük yıkımına rağmen vatanına olan bağlılığını dile getiren Nevfel, "Bu topraklar bizimdir ve biz bu topraklarda eskiden olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.