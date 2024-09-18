İsrail\'in Siber Saldırısı ve EMP Tehditi

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KIDEMLİ bilgisayar mühendisi Sema Demir Toktaş, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Toktaş, "Eğer EMP sinyali cihazın alıcısına ulaşırsa, cihazın elektronik bileşenlerinde aşırı enerji birikimi oluşur ve bu da patlamalara yol açabilir. Böyle bir saldırı yüksek teknoloji gerektirir. İsrail bu kapasiteye sahip" dedi.

Saldırının iletişim cihazlarının radyo frekansları üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğini aktaran Heraklet Bilişim Teknolojileri'nden Sema Demir Toktaş, "Bu tür cihazlar genellikle belirli frekans bantlarında çalışır ve bu frekanslar manipüle edilerek cihaza aşırı sinyal gönderilebilir. Cihazlar genellikle 800-900 MHz frekans aralığında haberleşir. Bu frekanslar manipüle edilerek cihazın alıcı modülüne aşırı sinyal yüklenmesi sağlanabilir. Aşırı sinyal, cihazın devrelerinin ve özellikle bataryasının aşırı ısınmasına neden olabilir.Bu tür saldırılar, radyo sinyalleriyle cihazın iletişim altyapısına zarar vermeyi hedefler. Sinyal frekanslarının aşırı yüklenmesi, cihazda elektromanyetik bir stres yaratarak elektronik bileşenlere dayanamayacakları bir gerilim yükler ve patlamalara yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Frekans atlamalı iletişim sistemlerinin hedef alınmış olabileceğini belirten Toktaş, "Bu sistemler, güvenlik amacıyla kullanılır. Ancak saldırganlar bu frekansları izleyip doğru sinyali göndererek sistemi bozabilir. Yanlış frekanslara gönderilen sinyaller, cihazın normal işleyişini bozarak bataryada veya güç devresinde aşırı ısınmaya sebep olabilir" diye konuştu.

ELEKTROMANYETİK DARBE İLE TETİKLEME

"Bu tür saldırıların elektromanyetik darbe (EMP) ile de tetiklenmiş olabilir" diyen Toktaş, "EMP, kısa sürede cihazların devrelerinde yüksek enerji dalgaları oluşturarak devrelerin yanmasına ve patlamalara neden olabilir. Toktaş, "Eğer EMP sinyali cihazın alıcısına ulaşırsa, cihazın elektronik bileşenlerinde aşırı enerji birikimi oluşur ve bu da patlamalara yol açabilir. Böyle bir saldırı yüksek teknoloji gerektirir. İsrail bu kapasiteye sahip" ifadelerini kullandı.

Patlamaların farklı bölgelerde ve aynı anda meydana gelmesi üzerine de Toktaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sofistike bir planlamayla yapılabilir. Birden fazla cihaz aynı anda tetiklenmiş olabilir. Bu, hedef cihazların bir ağ üzerinden eşzamanlı olarak sinyaller almasıyla gerçekleştirilebilir. Böyle bir saldırı, cihazların iletişim protokollerine sızılarak veya zararlı yazılımlar ile tetiklenmiş olabilir."

Sema Demir Toktaş, saldırının teknik açıdan karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek "Bu olay, basit bir sinyal bozma ya da hackleme girişiminden öte, ileri düzey elektromanyetik saldırılar, frekans manipülasyonları ve donanım açıklarını hedef alan sofistike bir operasyonu işaret ediyor" diye konuştu.