İsrail'in Yardım Dağıtımında Ateş Açma Olayı - Son Dakika
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İsrail'in Yardım Dağıtımında Ateş Açma Olayı

27.05.2025 19:12
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Gazze'de İsrail askerleri, yardım dağıtım merkezine giren Filistinlilere ateş açtı, çok sayıda yaralı var.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail askerlerinin, İsrail yönetiminin desteklediği ve bugün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasına giren Filistinlilere ateş açtığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in sözde güvenli bölgelerde yürüttüğü yardım dağıtım projesinin sahadan gelen raporlar ve İsrail medyasının açıklamalarına göre tamamen başarısız olduğu belirtildi.

Yaklaşık 90 gündür kuşatma altında tutulan, gıda ve ilaçtan yoksun bırakılan binlerce Filistinlinin halkı insani yardım kisvesiyle göçe zorlamak için kurulan yardım merkezlerine akın ettiği aktarılan açıklamada, açlığın etkisiyle vatandaşların dağıtım merkezlerini basarak gıdalara el koyduğu, buna karşılık İsrail güçlerinin ateş açarak müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail askerlerinin yardım için merkeze giren sivillere açtığı ateşte çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşananların, İsrail'in yürüttüğünü iddia ettiği insani yardım sürecinin tamamen çöktüğünü gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlı yardımlar için kurulan bu merkezler, İsrail'in sistematik bir aç bırakma ve toplumu parçalama politikasının bir parçasıdır. Yardım dağıtım süreci, kasıtlı olarak oluşturulan insani krizi kötüleştirmiştir ve soykırım suçunun bir uzantısıdır."

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdiği ifade edilmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla insani yardımları kontrol altına almasını sağlayacak 4 sözde "yardım dağıtım merkezi" kurduğunu ve bu merkezlerin uluslararası yardım kuruluşları tarafından işletildiğini, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren bir Amerikan özel güvenlik şirketi tarafından korunduğunu iddia etmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Son haftalarda, Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşları tarafından işletilen ve bir Amerikan sivil güvenlik şirketi tarafından korunan dört dağıtım merkezinin inşası tamamlandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Ordu, bu yardım dağıtım faaliyetlerinde iş birliği yaptığını iddia ettiği yardım kuruluşlarının isimlerini açıklamadı.

Açıklamada, bu girişimin "siyasi makamların talimatları doğrultusunda, ABD ile sıkı bir koordinasyon içinde ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini sağlama çabaları kapsamında" gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü.

Ordu tarafından paylaşılan haritaya göre, bu merkezlerden üçü, İsrail'in "Morag Koridoru" olarak adlandırdığı, Gazze'nin güneyinde Refah ile Han Yunus'u ayıran bölgede, dördüncü merkez ise İsrail'in "Netzarim Koridoru" adını verdiği, Gazze'nin kuzeyi ile geri kalan bölgeleri ayıran yerde bulunuyor.

İsrail, "Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı" maskesiyle Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor

Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleyen İsrail'in, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adlı kuruluş yoluyla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı planladığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümetinin yanı sıra ABD ve İsrail basınından kaynaklar, söz konusu vakfın, Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.

Tel Aviv hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Yardım Dağıtımında Ateş Açma Olayı - Son Dakika

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