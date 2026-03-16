İsrail, İran'a Saldırıların Süresini Uzatıyor
İsrail, İran'a Saldırıların Süresini Uzatıyor

16.03.2026 23:10
İsrail yönetimi, İran'a yönelik saldırıların bir ay daha süreceğini açıkladı, hedef rejim değişikliği.

TEL İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıların planlanandan daha uzun süreceği ve en az bir ay daha devam edeceği tahmininde bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'da rejimin devrilmesine yol açabilecek hamleleri sonuna kadar kullanma niyetinde.

İsrailli bir kaynak, İran'a yönelik saldırıların başlangıçta birkaç hafta olarak planlandığını fakat İsrail'in son değerlendirmesinin savaşın en az bir ay daha süreceği yönünde olduğunu belirtti.

Haberde, saldırıların uzamasının çeşitli nedenleri olduğu, İsrail ile ABD'nin İran yönetiminin devrilmesi için tüm seçenekleri tüketmek istediği ve İsrail'in hala "sürpriz eylemler" gerçekleştirme umudunu koruduğu kaydedildi.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin devrilmesini sağlamaya kararlı olduğu ve bu hedefi gerçekleştirene kadar durmayacağı düşüncesinde olduğu aktarılan haberde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirme planı yaptığı ve İsrail'in, ABD saldırıları sürdürdüğü sürece onun yanında hareket edeceği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın öngörülemez bir kişi olduğu ve her an fikrini değiştirebileceğine de dikkat çekildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:06:34.
