İsrail, İran'ın Füze Saldırısına Yanıt Hazırlıyor

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NARİN DİRİ

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtın ölümcül ve şaşırtıcı olacağını söylerken; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu akşam kabine üyelerini güvenlik istişare toplantısına çağırdı.

İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği olası bir yanıtla ilgili senaryolar gündemdeki yerini koruyor. İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun kabine üyelerini bu akşam yapılacak güvenlik istişare toplantısına çağırdığını aktardı. Kabinenin güvenlik gündemiyle toplantıya çağrılması, Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Biden ve Netanyahu telefonda görüştükten hemen sonra Gallant'tan İran'a tehdit

Biden ve Netanyahu'nun ağustos ayından bu yana açıklanan ilk teması olan 30 dakikalık telefon görüşmesinde, geçen hafta İran'ın İsrail'i hedef aldığı füze saldırısına verilecek karşılık ele alındı.

Beyaz Saray, görüşmeyi "verimli" olarak tanımlarken, iki liderin gelecek günlerde yakın temas halinde kalma konusunda anlaştıklarını belirtti. İkili arasındaki telefon görüşmesine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Biden-Netanyahu görüşmesinin hemen ardından İsrail Savunma Bakanı Gallant, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırılarının "ölümcül, hassas ve her şeyden önce şaşırtıcı" olacağını ifade etti.

İsrail İran'a yapacağı olası misilleme saldırısı hakkında farklı senaryolar gündemde

Gazze savaşında bir yıl geride kalırken İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bir kara harekatı başlattı. Suriye ve Yemen'e de zaman zaman saldırılarda bulunan İsrail'in, İran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.

ABD'nin pozisyonunun İsrail'in yanıtında belirleyici olacağı öngörülürken, ABD'li yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ABD'nin İran'a karşı İsrail'in karşılığını desteklediğini ancak misillemenin ölçülü olması gerektiğini ve bölgede devam eden savaşta yeni bir cephe açmaması gerektiğini belirtti. Washington, İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırıyı desteklemeyeceğini de daha önce açıkça belirtmişti. ABD merkezli yayın kuruluşlarında yer alan analizlere göre Beyaz Saray, İran'ın petrol tesislerini hedef alan olası bir saldırıya da sıcak bakmıyor.

ABD medyasında ismi belirtilmeyen hükümet yetkililerine dayandırılan iddialara göre, Netanyahu, süregelen savaşla ilgili hem Savunma Bakanı Gallant hem de Biden yönetimi anlaşmazlık içerisinde. Bu anlaşmazlıkların İran'a verilecek yanıtla ilgili tartışmaları karmaşıklaştırdığı düşünülüyor.