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İsrail İstihbaratına Yönelik Casusluk Operasyonunda 34 Gözaltı ve 12 Yakalama Kararı - Son Dakika
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İsrail İstihbaratına Yönelik Casusluk Operasyonunda 34 Gözaltı ve 12 Yakalama Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilenlere düzenlenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda 34 kişi gözaltında ve 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önceki yıllarda da benzer soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Şu anda devam eden davaların sayısı 25 ve 4 ayrı dava da devam ediyor.

İsrail İstihbaratına Yönelik Casusluk Operasyonunda 34 Gözaltı ve 12 Yakalama Kararı
04.01.2024 - 13:37,
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Özkan ÖZGER/ İSTANBUL, ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilenlere düzenlenen operasyonla ilgili konuştu. Tunç, "Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler alınıyor. Yine 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı." dedi. Bakan Tunç, "Yine en son yapılan soruşturmayla beraber hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. Şu anda devam eden davalar önceki soruşturmalardan sonra açılan davalar bakımından da 25 tutuklu sözkonusu. 4 ayrı dava şu anda devam ediyor bir de soruşturma devam ediyor." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yürütülen casusluk soruşturmasına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Tunç, '"İsrail dış istihbaratının özellikle ülkemizde gerek askeri gerek siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar yeni değil. Daha önceki yıllarda da bu tür soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Tabi son soruşturma şu anda gündemde. Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler alınıyor. Yine 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı." dedi.

"34 GÖZALTI VAR; 12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail dış istihbaratının özellikle ülkemizde gerek askeri gerek siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar yeni değil. Daha önceki yıllarda da bu tür soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Tabi son soruşturma şu anda gündemde. Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler alınıyor. Yine 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturduğu bir konu. 2 Ocak'ta bir operasyon gerçekleşmişti. Milli istihbarat teşkilatımızın ve emniyet istihbaratımızın verdiği bilgiler ışığında deliller ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız terörden sorumlu savcılığımız bu konuyu soruşturuyor. Şu anda 46 kişi hakkında işlem yapıldı. 34 gözaltı var 12 de yakalama. Daha önceki yıllarda da yine 2021 yılının ekim ayında yapılan bir operasyonda da yine aynı şekilde 27 şahıs hakkında adli işlem gerçekleşmişti. Bununla ilgili dava açıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Yine 2022'nin Aralık ayında gerçekleşen bir operasyonda da 62 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. Orada da 19 sanık tutuklu. İsrail dış istihbaratı adına ülkemizde siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri şüphesiyle açılan soruşturmalar ve sonrasında da delillerin kuvvetli olması nedeniyle tutuklama kararları verildi ve davaları da devam ediyor. Yine Nisan ayında 2023'ün Nisan ayında yapılan bir operasyon neticesinde de 17 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. 4 sanık tutuklu bunun da davası İstanbul 30. Ağır Ceza mahkemesinde devam ediyor. Yine en son yapılan soruşturmayla beraber hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. Şu anda devam eden davalar önceki soruşturmalardan sonra açılan davalar bakımından da 25 tutuklu sözkonusu. 4 ayrı dava şu anda devam ediyor bir de soruşturma devam ediyor. " dedi.

Kaynak: DHA
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