İsrail, Lübnan\'da Patlayıcılarla Saldırdı

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İsrail ordusu, tıpkı Gazze Şeridi'nde yaptığı gibi Lübnan'da da cami, okul ve yerleşim alanlarını 100 tondan fazla patlayıcıyla imha ettiği görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusunun X hesabından paylaştığı görüntülerde, Lübnan'da yerleşim alanlarının ağır patlayıcılarla imha edilişi yer aldı.

Görüntülerde tonlarca patlayıcıyla imha edildiği belirtilen yerleşim alanlarının Gazze'dekine benzer biçimde yerle bir edildiği dikkati çekiyor.

Daha önce altında Hamas'ın tünelleri olduğu iddiasıyla Gazze'de yerleşim yerlerini, hastane ve okulları patlayıcılarla ve bombardımanlarla imha eden ancak bu iddialarının doğru olmadığı ortaya çıkan İsrail ordusunun açıklamasında, yine tünellerin imha edildiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine baskın düzenleyerek, "camilerde, okullarda ve diğer sivil binalarda bulunan 50'den fazla tünel girişini ve yer altı altyapısını tespit ederek patlayıcılarla imha ettiğini" iddia etti.

Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne ait dört tünelin 100 tondan fazla patlayıcı kullanarak imha edildiği" ve patlatılan alanlar arasında silah deposu ve Rıdvan Gücü'ne ait yer altı karargahının da olduğu öne sürüldü.