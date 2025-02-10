İsrail, Ocak'ta Batı Şeria'da 580 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 580 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Ocak ayında Batı Şeria'da 580 gözaltı vakası tespit edildi. Gözaltılar en fazla Cenin kenti ve mülteci kampında gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Gözaltına alınanlarından 17'sinin kadın, 60'nın çocuk olduğu; ayrıca gözaltındaki 4 Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların toplam sayısının 15 bin 500'e ulaştığı; bunlardan 455'inin kadın, 1115'inin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti. Dünkü saldırılarda hamile bir kadın ile karnındaki bebeğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 910 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.