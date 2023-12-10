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Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler - Son Dakika
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Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu görüntülere ilişkin tepkileri yanıtladı. Regev, alay eder cinsten yaptığı açıklamada, bölgenin sıcak olması nedeniyle gömleklerin çıkarılmasının normal olduğunu savundu.

10.12.2023 - 17:17,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal medyada tepki toplayan görüntülere ilişkin, "Burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak." dedi.

VERDİĞİ CEVAPLA RESMEN ALAY ETTİ

Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Regev, "Öncelikle, unutmayın ki burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil." cevabını verdi.

İsrail Ordusu Filistinlileri Yarı Çıplak ve Kelepçeli Şekilde Alıkoydu

Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.

Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.

Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını alay ederek savundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev

Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Orta Doğu'daki sıcaklığın da." diyerek Regev'e tepki gösterdi. Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine köşeye sıkışan Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" söyledi.

İsrail Ordusu Filistinlileri Yarı Çıplak ve Kelepçeli Şekilde Alıkoydu

NE OLMUŞTU?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail\'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler - Son Dakika
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