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İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha öldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e ulaştı.

İsrail ordusu Gazze\'de bir gazeteciyi daha öldürdü
23.12.2023 - 18:05,
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü - Son Dakika
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