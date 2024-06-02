İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

Filistin'de Batı Şeria'nın Eriha kentinin güneyindeki Akabat Cebr mülteci kampında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail birlikleri kampa baskın düzenleyerek iki kişiye ateş açtı. Filistin Kızılay Derneği, 15 yaşındaki gencin cansız bedenini İsrail ordusundan teslim alarak hastaneye naklettiğini bildirdi. Olayın ardından İsrail ordusu henüz bir açıklama yapmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Ekim ayından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 500'den fazla Filistinli öldürüldü.

02.06.2024 11:13
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RAMALLAH, 2 Haziran (Xinhua) -- Filistin'de Batı Şeria'nın Eriha kentinin güneyindeki Akabat Cebr mülteci kampında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynakları Cumartesi günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail birliklerinin kampa baskın düzenlediğini ve kampın batı bölümündeki mezarlığın yakınlarında iki kişiye ateş açtığını belirtti.

Filistin Kızılay Derneği ise yaptığı kısa yazılı açıklamada, ekiplerinin kentin güneyindeki bir kontrol noktasında 15 yaşında bir gencin cansız bedenini İsrail ordusundan teslim alarak Eriha Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Diğer yaralının akıbeti ise henüz bilinmiyor. İsrail ordusu olaya ilişkin henüz açıklama yapmamış olsa da, Batı Şeria'daki baskınlarını genellikle "terörle mücadele operasyonları" olarak nitelendiriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Ekim ayından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 500'den fazla Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, Kızılay, İsrail, Kudüs, Çocuk, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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