İsrail Ordusunun Yıkımları: Nur Şems Mülteci Kampı'nda Yaşananlar - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Yıkımları: Nur Şems Mülteci Kampı'nda Yaşananlar

İsrail Ordusunun Yıkımları: Nur Şems Mülteci Kampı\'nda Yaşananlar
25.06.2025 12:53
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, İsrail ordusunun evleri sistematik biçimde yıkarak kampın coğrafi ve demografik yapısını değiştirdiğini belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, İsrail ordusunun evleri sistematik biçimde yıkarak kampın coğrafi ve demografik yapısını değiştirdiğini belirtiyor.

Kampın karşısındaki tepeden, yıkılan evlerin enkaz ve moloz yığınları açıkça görülebiliyor. Kamp sakinleri, evlerinin gözlerinin önünde yerle bir edilmesinin ızdırabını yaşıyor.

Filistinliler, "adeta artık kampın yok olduğunu ve her şeyin geçmişte kaldığını, evlerin anılarla birlikte tarihe karıştığını" dile getiriyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına saldırıyla başlattığı baskınını daha sonra Tulkerim ve Nur Şems'e yayarak, geniş çaplı yıkımlar gerçekleştirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun mayıs ayında, Tulkerim Kampı'ndaki 58 ve Nur Şems'teki 48 bina da dahil olmak üzere toplam 106 binayı "yol açma" ve "coğrafi düzenleme" gerekçesiyle yıkma planını uygulamaya koydu. Bu binalar arasında 250'den fazla konut ve çok sayıda ticari işletme bulunuyordu.

Filistin makamlarının verilerine göre, bu saldırılar sonucunda iki kamptan 5 binden fazla aile, yani yaklaşık 25 bin kişi yerinden edildi. En az 400 ev tamamen yıkılırken, 2 bin 573 ev de kısmi zarar gördü.

Filistinliler, bu yıkımların amacının yalnızca "güvenlik" olmadığını, asıl hedefin Yahudi yerleşim faaliyetleri için toprak açmak ve halkı yerinden etmek olduğunu savunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarla paralel ilerleyen bu süreçte, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'da da baskılarını artırdı. Filistin verilerine göre, bu süreçte en az 981 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 bin 500'den fazla kişi tutuklandı.

Evsiz kalan aileler

Nur Şems Kampı'nda araştırmacı ve aktivist Süleyman ez-Zuheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu günlerdir kampın demografik ve coğrafi yapısını hedef alıyor. Saldırıların başından bu yana yaklaşık 500 konut yıkıldı," dedi.

Her bir binada ortalama 5 dairenin bulunduğunu akataran Zuheyri, "Bu, yüzlerce ailenin evsiz kalması anlamına geliyor. Kamp artık eskisi gibi olmayacak. İsrail, güvenlik bahanesiyle yollar açtığını iddia ediyor ama gerçekte kampın kimliğini, geri dönüş hakkını ve Nekbe'nin hatırasını silmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Zuheyri ayrıca, yıkımların sadece evleri değil; sosyal merkezleri, ticari alanları, anaokullarını ve diğer sivil yapıları da hedef aldığını vurguladı.

Ailesinin evinin yıkılışını izlediği anı anlatan Zuheyri, "Evler sadece taş yığınları değil, içlerinde hayatlar, anılar ve umutlar vardı." dedi.

Harabeler arasında kayıp hayatlar

Yıkımların karşısındaki tepede ailesiyle birlikte duran Filistinli Niyaz ez-Zendik de "Saldırı başladığında kamptan kaçtık. Geride 4 katlı evimizi, hayatımızı ve tüm anılarımızı bırakmak zorunda kaldık. Bugün her şeyin İsrail buldozerleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yerle bir edildiğini görüyoruz. En kıymetli hatıralarım, şehit oğlum ve kuzenlerimle ilgili olanlardı." diye konuştu.

Hatıralarının ve hayatların izlerinin silindiğini vurgulayan Zendik, "Şu anda dağınık halde yaşıyoruz, bir evimiz bile yok. Babamın 50 yıl önce inşa etmeye başladığı hayat emeğinden bugün üzüntüyle söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Sabri ise "Ocak ayından bu yana süren saldırılarda evimiz yıkıldı. Bugün kampta yürürken gördüğüm yıkım, buranın artık çocukluğumun geçtiği yer olmadığını hissettiriyor. Bütün mahalleler haritadan silinmiş gibi." şeklinde konuştu.

Ailesinin artık farklı yerlere dağılmış durumda olduğunu ve bir araya gelme umudunu kaybettiklerini belirten Sabri, "Evimiz, bizi bir arada tutan yerdi. Her köşesi anılarla doluydu. Şimdi ise geriye hiçbir şey kalmadı. Altı ay geçti ama hala bilinmez bir kaderin içinde savruluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Yıkımları: Nur Şems Mülteci Kampı'nda Yaşananlar - Son Dakika

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