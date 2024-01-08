 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Parlamentosunda Milletvekili Ofer Cassif, hükümetin etnik temizlik ve soykırım çağrısında bulunduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Parlamentosunda Milletvekili Ofer Cassif, hükümetin etnik temizlik ve soykırım çağrısında bulunduğunu belirtti

İsrail Parlamentosu'nda görev yapan Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümeti ve üyelerinin 'etnik temizlik ve soykırım' çağrısında bulunduğunu belirtti. Cassif, hükümetin toplum, devlet ve vatandaşları aleyhinde çalıştığını ve bunu durdurmak için hukuk çerçevesinde her şeyi yapma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasının duruşması ise 11-12 Ocak'ta başlayacak.

İsrail Parlamentosunda Milletvekili Ofer Cassif, hükümetin etnik temizlik ve soykırım çağrısında bulunduğunu belirtti
08.01.2024 - 14:06,
Abone Ol

İsrail Parlamentosunda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümeti ve üyelerinin "etnik temizlik ve soykırım" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Cassif, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail toplumuna yönelik anayasal görevinin bulunduğunu aktararak, "(Görevim) Koalisyon ve üyelerinin etnik temizlik hatta soykırım çağrısında bulunduğu bir hükümete yönelik değil." ifadesini kullandı.

Ülkesine ve halkına zarar verenin, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmasına neden olanın kendisi ya da arkadaşları değil, mevcut hükümet olduğunu vurgulayan Cassif, " Hükümet, toplum, devlet ve vatandaşları aleyhinde çalıştığı; varlığını sürdürmek için onları feda ettiği, onlar adına suç işlediği zaman buna karşı uyarıda bulunmak ve bunu durdurmak için hukuk çerçevesinde elimden gelen her şeyi yapmak hakkım; hatta görevim." değerlendirmesinde bulundu.

Cassif, ahlaklı bir toplumun varoluş mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, gerçek vatanseverliğin bu olduğunu; intikam savaşları ve soykırım çağrısına; gereksiz kan dökülmesine, esir alınan vatandaş ve askerlerin sahte savaşlarda kurban edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

İsrail gazetesi "Maariv"in dünkü haberine göre Cassif, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesiminin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, Milletvekili, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Parlamentosunda Milletvekili Ofer Cassif, hükümetin etnik temizlik ve soykırım çağrısında bulunduğunu belirtti - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Parlamentosunda Milletvekili Ofer Cassif, hükümetin etnik temizlik ve soykırım çağrısında bulunduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement