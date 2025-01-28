İsrail Polisi Şeyh Raid Salah'ı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Polisi Şeyh Raid Salah'ı Gözaltına Aldı

İsrail polisi, sivil toplum lideri Şeyh Salah'ı 2 saat gözaltında tutup, komitesinin mallarına el koydu.

28.01.2025 19:16
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İsrail polisi, Filistin asıllı İsrail vatandaşı önde gelen sivil toplum liderlerinden Şeyh Raid Salah'ı 2 saat gözaltında tuttu ve kurucusu olduğu "Barışı Yayma Komitesi"nin mallarına el koydu.

Şeyh Salah'ın Avukatı Halid Zebarka, AA muhabirine, İsrail polisinin çok sayıda birliğiyle Şeyh Salah'ın evini bastığını, burada arama yaptığını ve kendisini sorgu için götürdüklerini söyledi.

Zebarka, İsrail polisinin Şeyh Salah'ı 2 saatten fazla sorguya aldıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Barış Yayma Komitesi"nin mallarına el konulması kararının ardından polisin baskınının gerçekleştiğine dikkati çeken Zebarka, İsrail'in kararının sivil toplum kuruluşunu (STK) yasaklamadığına ancak mallarına el koyduğuna işaret etti.

Zebarka, İsrail'in STK'ya yönelik yürüttüğü kampanyanın gerekçesini anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Barışı Yayma Komitesi'nin İsrail vatandaşı Filistinliler arasında "suç ve şiddete karşı" mücadele ettiğinin altını çizen Zebarka, İsrail polisinin "Filistinliler arasında suça karışanlar, şiddete başvuranlar yerine bununla mücadele edenlerin peşine düştüğünü" dile getirdi.

İsrail polisinden açıklama

İsrail polis sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Salah'ın evine veya Barışı Yayma Komitesi'ne düzenlediği baskına değinmeden "Umm el-Fahm bölgesinde kamu güvenliğini artırmak ve organize suçla mücadele etmek için operasyon yürüttüğünü" savundu.

İsrail polisi, açıklamasında Umm el-Fahm'a düzenlenen baskınlara farklı bakanlıklardan müfettişler ve uzmanların katıldığını paylaştı.

Şeyh Raid Salah kimdir?

İsrail vatandaşı Filistinli Şeyh Raid Salah, bir dönem İsrail toprakları içindeki Filistin kenti Umm el-Fahm'ın belediye başkanlığını yapmış, "1948 Arapları" diye isimlendirilen Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının önde gelen isimleri arasında sayılıyor.

Şeyh Salah'ın kurucusu olduğu Barışı Yayma Komitesi, platformunda "Arap toplumunda şiddetten uzak biçimde daha sivil bir yaşayışı" hedeflediğini belirtiyor.

Barışı Yayma Komitesi, İsrail içindeki Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde temsilcilikler açıyor.

İsrail yönetimi, Şeyh Salah'ın liderliğini yaptığı Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Daha önce pek çok defa hapis cezası alan Şeyh Salah son olarak 16 Ağustos 2020'de çoğunu hücre cezasında geçirdiği hapishaneden 13 Aralık 2021'de çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi Şeyh Raid Salah'ı Gözaltına Aldı - Son Dakika

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