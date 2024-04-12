İsrail, Ramazan Bayramı'nda Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın 3 günü boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da en az 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın ve saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun, bayram süresince işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Tulkerim, Tubas ve Beytullahim kentlerinde gözaltı baskınları gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu sürede aralarında çocukların da olduğu en az 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin, bu baskınlarda evlere zarar verdiği, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 215'e çıktığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 634 Filistinli öldürüldü, 76 bin 214 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.