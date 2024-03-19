Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam itibariyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattığını ve 14 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tel Aviv yönetiminin uluslararası tepkilerden kaçınmak için saldırıyı duyurmadığına değinilen açıklamada saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

19.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:41
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

"KANLI HAVA SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı

"ULUSLARARASI TEPKİLERDEN KAÇINMAK İÇİN DUYURMADILAR"

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." denildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı

"1 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATI HİÇE SAYILIYOR"

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı

14 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı

NETANYAHU ASKERİ OPERASYONU ONAYLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı - Son Dakika

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