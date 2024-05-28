İsrail ordusu, Refah kentine yönelik saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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İsrail ordusu, Refah kentine yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, Refah kentine yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü. İsrail ordusu, Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla bombaladı ve insansız hava araçlarıyla ateş açtı. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

28.05.2024 07:21
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İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, UAD'nin, 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen, İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde bombaladı ve insansız hava araçlarıyla (İHA) da ateş açtı.

İsrail ordusu, Tel es-Sultan'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında bulunan "Ebu Cerad" aileine ait çadırı bombaladı.

İsrail ordusunun, 2 gün önce bir çadır kampı hedef alarak 45 Filistinlinin ölümüne yol açtığı bölgede, yerinden edilmiş Filistinli ailenin çadırını hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah kentine yönelik başka bir saldırısında bir Filistinli öldü.

Tel es-Sultan'daki Endonezya Hastanesi'nin üst katı İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları, hastaneyi ve Tel es-Sultan Kliniği'ni hedef alması sonucunda Filistinli aile yeniden yerinden edildi.

Gazze'nin orta ve kuzey kesimi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda "Akl" ailesine ait evi hedef aldı.

Bureyc pazarında İsrail ordusu tarafından bombalanan evde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc kampında başka bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun "el-Guseyn" ailesine ait evi bombalaması nedeniyle en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah'ta İsrail ordusunun bombaladığı çadır kampta 45 Filistinli ölmüştü

İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetmiş, 249'u da yaralanmıştı.

İsrail ordusunun UAD kararından 2 gün sonra düzenlediği bu saldırı çok sayıda ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile siyasi ve sosyal çevreler tarafından kınanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Refah kentine yönelik saldırılarına devam ediyor - Son Dakika

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