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İsrail saldırıları nedeniyle 100 bin Filistinli Mısır sınırına göç etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle 100 bin Filistinli Mısır sınırına göç etmek zorunda kaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda son günlerde 100 bin Filistinlinin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine gitmek zorunda kaldığı bildirildi. İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Han Yunus ve Deyr el-Belah bölgelerindeki duruma dikkat çekilen açıklamada, Refah bölgesindeki insani durumun daha da kötüleştiği vurgulandı. İsrail ordusunun bu gece Refah bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli öldü.

İsrail saldırıları nedeniyle 100 bin Filistinli Mısır sınırına göç etmek zorunda kaldı
29.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:11
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle son günlerde 100 bin Filistinlinin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine gitmek zorunda kaldığını duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan, havadan ve denizden ağır bombardımanının dün de devam ettiği belirtildi.

İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Han Yunus ve Gazze'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'daki duruma işaret edilen açıklamada, söz konusu yerlerdeki 100 bin Filistinlinin Refah bölgesine gitmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Refah'ta kilometrekareye 12 bin kişi düşüyor

Açıklamada, 20 Aralık'taki verilere göre Refah bölgesinde kilometrekareye 12 bin kişinin düştüğü ve bu nedenle bölgenin Gazze'nin nüfus yoğunluğu en fazla yeri haline geldiği ifade edildi.

Refah bölgesindeki insani duruma dikkati çekilen açıklamada, "Yeni yerinden edilmiş kişilerin (Refah bölgesine) akını, zaten aşırı kalabalık haldeki alan ve sınırlı kaynaklarla ilgili koşulları daha da kötüleştirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden güney bölgelerin "güvenli olduğunu" iddia ederek buralara gitmelerini istemişti.

İsrail ordusunun yoğun saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli yerlerinden olarak Gazze'nin kuzeyinden güneyine gitmek zorunda kalmıştı. Tel Aviv yönetimi bu ayın başında daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği güneydeki Han Yunus bölgesini "savaş alanı" ilan etmiş ve buradaki Filistinlilerden Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.

Ancak İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinliler nedeniyle Gazze'nin nüfus yoğunluğu en fazla bölgesi haline gelen Refah'a da saldırılar düzenliyor. İsrail ordusunun bu gece Refah bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli öldürüldü.

BM verilerine göre, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA
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