İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile İnönü Üniversitesi öğrenci toplulukları ve Şanlıurfa Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla basın açıklamaları yaptı.

KSÜ Avşar Yerleşkesi Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler adına açıklama yapan İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Topluluğu Başkanı Sümeyye Nur Yüce, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal ve soykırımın 75 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getiren Yüce, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz bir yıl boyunca siyonist rejimin işgal, soykırım ve tehcirine canlı şahitlik ettik. Bütün dünyanın, özellikle de İslam dünyasının Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunmaktadır."

Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşcı da 7 Ekim 2023'te Filistin topraklarında başlayan zulüm ve katliamın aynı acımasızlıkla sürdüğünü söyledi.

İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda masum çocuk, kadın, yaşlı ve genç, binlerce insanın hayatını kaybettiğini kaydeden Karataşcı, "Saldırılar karşısında uluslararası toplumun topyekun ayağa kalkması, bu zulmün son bulması ve ivedilikle yeni bir dönemin başlangıcının ilan edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Grup, daha sonra dua ederek dağıldı.

Malatya

İnönü Üniversitesi öğrenci toplulukları adına yerleşkedeki İlahiyat Camisi'nin önünde basın açıklaması yapan Öğrenci Topluluğu Başkanı Eyüp Yiğit, İsrail'in terör devleti olduğunu ifade etti.

Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Yiğit, "Filistinli Müslümanların durumunu kavramak, onların cesaretinden bir parçaya sahip olmak için harekete geçmek, Müslümanların en önemli sınavı haline gelmiştir." dedi.

Öğrenciler, yerleşkede Gazze'ye destek sloganları atarak yürüdükten sonra dağıldı.

Şanlıurfa

Siverek ilçesinde Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde Kanlıkuyu Parkı'nda bir araya gelen grup adına konuşan Molla Sinan Ünel, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını ifade etti.

Filistin'de yeryüzünün en vahşi katliamının yapıldığını belirten Ünel, Gazze için herkesin ayağa kalkması gerektiğini söyledi.