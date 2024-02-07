İsrail Saldırılarından Dolayı Gazze Hastanelerindeki Hasta ve Yaralılar Hayatını Kaybediyor

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden saldırılarının bedelini, sağlık sistemi çöken hastanelerdeki hasta ve yaralılar hayatlarıyla ödüyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yer alan Emel Hastanesinde bir hasta oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Han Yunus'ta Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren Emel Hastanesinde, 77 yaşındaki kadın hasta oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastane, yoğun bakım odası ve burada yatan hastalar için günlerdir ciddi oksijen sıkıntısı çekiyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanedeki yaklaşık 80 hastanın acil tedaviye ihtiyaç duyduğu, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastalara tedavi sağlanamadığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de 11 bin hasta ve yaralının acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu kişilerin tedavi görebilmeleri için acilen Gazze dışına çıkarılması gerektiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 4 ayı geride bırakırken, Gazze halkı ve yetkililer, bölgede sağlık sisteminin çökmesi, ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra hastanelerdeki jeneratörleri çalıştıracak yakıtın bulunmaması nedeniyle binlerce hastanın tedavi amaçlı Gazze dışına çıkarılmasının güvence altına alınması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.