İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında, 3 WCK çalışanı da dahil 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

30.11.2024 11:46
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İsrail'in saldırısında 3'ü Gazze'ye gıda yardımı sağlayan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu araçta bulunan Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarından 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail bombardımanı sonucu çevrede de büyük hasar meydana geldiğini, yoldan geçen iki kişinin de patlama sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Filistinli çalışanı Nadi Sallout'un Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah yakınlarında öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 1 Nisan'da Deyr Belah bölgesine düzenlediği saldırıda da WCK'nin 7 çalışanı daha hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

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