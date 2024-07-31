Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti - Son Dakika
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Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'yi öldürdü. Filistinli gazeteci İsmail el-Gul'un, son yayınını suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evinin enkazında yaptığı ortaya çıktı. Yapılan son saldırıyla İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 165'e yükseldi.

31.07.2024 19:41  Güncelleme: 20:12
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin hükümetinin Medya Ofisinden alçak saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.

MUHABİR VE KAMERAMAN HAYATINI KAYBETTİ

Ofisten yapılan açıklamada, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

SON YAYININI HANİYE'NİN EVİNİN ENKAZINDA YAPMIŞ

Filistinli gazeteci İsmail el-Gul'un, son yayınını İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evinin enkazında yaptığı ortaya çıktı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Son yayınlarını Haniye\'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
Kaynak: AA

İsmail Haniye, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan: Rezil dünya, eğer gazeteci Avrupa lı olsa kıyamet kopardı. İkiyüzlü modern dünya. 76 3 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: 40 bin ölen avrupali olsaydi savaş çoktan bitmisti 41 3
  • Recep Şehitoğlu: Ümmet kendine gelmeli cihat için İslam devletleri Müslüman milletler aynı safta olmalı batının umurunda değiliz artık gün birlik günü..yoksa herkes sırasını beklesin. 16 0 Yanıtla

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