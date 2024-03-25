İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Gazze'deki saldırılar devam edecek

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararının "İsrail için operasyonel önemi olmadığını" öne sürerek, 7 Ekim'den bu yana 32 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.
Gantz, X sosyal medya hesabından BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulundu.
"Güvenlik Konseyi'nin (Gazze'de ateşkese ilişkin) kararının bizim açımızdan operasyonel bir önemi yok." iddiasında bulunan Gantz, esirlerin geri döndürülmesi ve "Hamas tehdidinin ortadan kaldırılmasını" öne sürerek, Gazze'deki saldırıları sürdüreceklerine vurgu yaptı.
Gantz, "İsrail ile ABD arasındaki özel ilişki, İsrail'in güvenlik ve dış ilişkilerinde dayanak noktasıdır." ifadelerini kullanarak, ABD yönetimi ile diyaloğun "zorluklar ve anlaşmazlıklara rağmen gerekli olduğunu" kaydetti.
Gantz ayrıca, İsrail heyetinin Washington'a gitmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ABD'yi ziyaret ederek ABD Başkanı ve üst düzey yöneticilerle doğrudan görüşmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail, ABD'nin, BMGK'nin Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.
Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.
Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.
Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.
Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Gazze'deki saldırılar devam edecek - Son Dakika
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.
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