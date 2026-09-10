İsrail savaş uçakları Gazze'de ev ve çadırları vurdu, 10'dan fazla saldırı yapıldı
İsrail savaş uçakları salı günü Gazze genelinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre saldırılarda evler, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlar ve tarım arazileri hedef alındı.
GAZZE, 10 Eylül (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları salı günü Gazze genelinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, gün boyunca düzenlenen saldırılarda evlerin, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların ve tarım arazilerinin hedef alındığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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