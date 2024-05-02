İsrail Savunma Bakanlığı: Refah'a kara harekatı esirlerin serbest bırakılmasını garanti etmez

Güncel

İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını garanti etmediğini belirtti.

Eski Komite Başkanı Gilad, FM 103 radyosuna yaptığı açıklamada, "Refah'a girmemiz, kaçırılanların (esirlerin) geri dönüşünü garanti etmiyor." dedi.

Gilad, Refah'a Mısır ve ABD ile koordinesiz girmeleri halinde kuzeydeki Lübnan cephesine yönelik bir çözüm sunmuş olmayacaklarını, İsrail'in tamamına uzanacak uzun süreli bir savaşa yol açacağını ve stratejik ortaklık ve barışın genişletilmesi konusunu kaybedeceklerini dile getirdi.

Bunun, İsrail'in, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'dan çok daha büyük olan İran tehdidiyle başa çıkma yeteneğini kaybetmesine neden olacağını, zira Hamas'ın Ortadoğu'daki ana güç olmadığını ifade eden Gilad, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ana tehdit İran'dır. Eğer Sinvar bizimle ABD arasında çatlak olduğunu ve uluslararası mahkemelerin (İsrailli yöneticileri) tutuklama emirlerini görürse bölgesel koalisyonlar olacak ve bunu gerçekleştiren kim? Bunu yapan, hala orada kalmayı sürdürme imkanı olan Sinvar'dır. Orada onun (Sinvar'ın) peşine düşsen bile kuzey ile savaş haline gelecek uzun soluklu savaş çıkabilir."

"Sinvar, (Gazze'deki) hakimiyetini yeniden kurabilmek için Gazze'yi terk etmemizi istiyor ve kendisinin birçok stratejik başarıya sahip olduğunu düşünüyor ve bizim tamamen geri çekilmemizi başarabileceğine inanıyor ve aradığı şey de bu." diye konuşan Gilad, İsrail hükümetini eleştirerek, ordu güzel işler yaparken hükümetin stratejisinin bulunmadığını söyledi.

Gilad, önemli olan şeyin esirlerin serbest bırakılmasını sağlayarak onların ülkeye iade edilmesi ve Sinvar'ın yıllar sürse bile rejimi çökene kadar hedef ilan edilmesi gerektiğini savundu.