İsrail, Serbest Filistinli Esirlerin Kutlamalarını Engelliyor - Son Dakika
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İsrail, Serbest Filistinli Esirlerin Kutlamalarını Engelliyor

İsrail ordusu, serbest kalan Filistinli esirlerin kutlama yapmasını tehditlerle engelliyor.

01.02.2025 06:16
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İsrail'in, Hamas'la yapılan Gazze'deki ateşkes ve takas anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskınlar, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalıştığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Kudüs'te serbest bırakılan onlarca Filistinli esirin evine, serbest bırakılmadan önce ve sonra baskın düzenleyerek, kutlama amaçlı etkinlik yapılmaması uyarılarında bulunan bildiriler dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, ordunun esirlere ve ailelerine yönelik uygulamaları arasında onlarca kişiye yönelik tehditler, hatta öldürme ve gözaltlar, evlere yönelik vandallık eylemlerinin kayıt altına alınması ve esirlerin serbest bırakılmasından dolayı herhangi bir kutlama etkinliği yapılmaması, herhangi bir bayrak veya flama çekilmemesi yönünde uyarıların yer aldığı dile getirildi.

İsrail'in "terör estirdiği" bu uygulamalarının, ilk grup esirin serbest bırakılmasıyla başladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in amacının, serbest bırakılan Filistinli esirin sembolizmini ve Filistin halkının bilincindeki statüsünü sarsmak olduğu dile getirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Serbest Filistinli Esirlerin Kutlamalarını Engelliyor - Son Dakika

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