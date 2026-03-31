Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Tartışmaları Sinagoglarda Gerilim Yaratıyor

31.03.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki Yahudi cemaatlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerine derin görüş ayrılıkları oluştu.

ABD'deki Yahudi cemaatlerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani kriz hakkındaki siyasi ve ahlaki tutumlara ilişkin görüş ayrılıkları sinagoglarda topluluk içi gerilimleri derinleştiriyor.

The New Yorker dergisinde yayımlanan makaleye göre, ülkenin farklı eyaletlerindeki bazı sinagoglarda, İsrail ve Gazze hakkında artan görüş ayrılıkları giderek daha görünür hale geliyor.

Sinagoglarda yaşanan tartışmalar, cemaat üyeleri arasında İsrail'e destek, Filistinli sivillerin durumu ve Yahudi değerlerinin nasıl tanımlanması gerektiği konularında derin ayrışmayı ortaya koyuyor.

Bazı cemaat üyeleri İsrail'e yönelik "koşulsuz destek" çağrısında bulunurken bazıları ise Gazze'deki sivil kayıplar nedeniyle daha eleştirel tutum alınması gerektiğini düşünüyor.

Bu farklılaşma, yalnızca bireysel görüşler düzeyinde kalmayarak cemaat içi toplantılara, dini etkinliklere ve ortak karar alma süreçlerine de yansıyor.

Topluluk içinde, aynı ibadet mekanını paylaşan kişilerin savaş ve kimlik meselesine farklı anlamlar yüklemesi, zamanla sosyal ilişkilerde de mesafe oluşmasına yol açtı.

Sinagogda İsrail politikalarına yönelik tartışmalar

New Jersey'deki Beth El Sinagogu üyesi Nathaniel Felder, sinagog girişine yerleştirilen "İsrail'in yanındayız ve barış için dua ediyoruz" yazılı pankarta karşılık, "Açlık Yahudi değerlerine aykırıdır. İsrail'e desteğimiz koşulsuz olmamalı" ifadelerinin yer aldığı bir afiş açtı.

Olaya polis müdahale ederken Felder'e izinsiz şekilde sinagog alanında pankart açamayacağı uyarısı yapıldı.

Felder, daha sonra yaptığı açıklamalarda, İsrail'e verilen koşulsuz desteğin Gazze'deki insani krizi gölgelediğini düşündüğünü ve bunun Yahudiliğin temel etik ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı. Sinagog yönetimi ise "birlik mesajını koruma" gerekçesiyle mevcut duruşunu sürdürdü.

Yine aynı sinagogun yönetimi, 2024'te bir Şabat gününde, İsrail'e yapılan son ziyaretler hakkında deneyimlerin paylaşılması için bazı üyeleri konuşma yapmaya davet etti.

Bu kapsamda insan hakları ve demokratik değerler üzerine çalışan Andrew Willick'ten İsrail'de yaşadığı "ilham verici bir etkileşimi" anlatması istendi.

Willick ise konuşmasında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir Filistin okuluna yönelik yıkımında yer alan Yahudi yerleşimci Yinon Levi ile karşılaşmasını anlatmayı tercih etti. Willick'in konuşması önce sinagogun dini liderleri tarafından gözden geçirildi.

Yapılan önerileri dikkate alan Willick'in konuşması, tarihinden bir hafta önce "farklı görüşleri ve Şabat'ta birlik duygusunun korunması" gerekçesiyle sinagog yönetimince iptal edildi.

Willick ise bu açıklamayı yeterli bulmadı ve son 2,5 yılda kürsüden birçok kez Hamas'a ilişkin ayrıntılı olayların paylaşıldığını hatırlattı. Willick, yaşananların ardından Yahudilik ve siyonizm kavramlarına ilişkin kişisel sorgulama sürecine girdi.

ABD'deki Yahudi diasporasında İsrail eleştirileri

ABD'de bazı hahamlar da İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında özel görüşmelerinde eleştirel yaklaşım gösteriyor ancak kamuoyu baskısı nedeniyle bu görüşlerini açık şekilde dile getirmekten çekiniyor.

Los Angeles merkezli IKAR Sinagogu'nun kıdemli hahamı Sharon Brous'a göre, İsrail yanlısı çevrelerde eleştirel seslere yönelik baskının "savun, saptır ve kınama" şeklinde bir söylem döngüsü üzerinden ilerliyor.

Bu yaklaşımı üç aşamada tanımlayan Brous, ilk olarak İsrail'in her koşulda savunulduğunu, ardından eleştirilerin başka kriz alanlarına yönlendirilerek saptırıldığını, son olarak ise eleştiri getiren kişilerin sert şekilde hedef alınarak kınandığını belirtti.

Uzmanlar, ABD'deki Yahudi diasporasında yaşanan bu ayrışmanın yalnızca geçici fikir farklılığı olmadığını; "siyonizm", İsrail devleti ve Yahudi kimliği arasındaki bağın yeniden tanımlandığı daha geniş bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor İşte merak edilen sorunun yanıtı Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz

13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:12
Herkes banyodakini Ronaldo sandı Gerçek sonradan ortaya çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:49
Maçka Parkı’nda erkek cesedi bulundu Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 13:34:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.