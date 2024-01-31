İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, ABD\'ye İsrail\'in \'muz cumhuriyeti olmadığı\' yanıtını verdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hamas'la Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yapmasına karşı olduğunu yineleyerek, bu konuda baskı yapan ABD'ye İsrail'in "muz cumhuriyeti olmadığı" karşılığını verdi.
Ben-Gvir, Meclis oturumunda yaptığı konuşmasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmayı içeren bir anlaşmaya karşı çıkacaklarını belirtti.
"İsrail askerlerinin boşa ölmediğini" ifade eden aşırı sağcı siyasetçi, "saldırıları durduracak ve güvenliği tehdit edecek gayri meşru bir anlaşmaya varılmaması" konusunda hükümeti uyardı.
Ben-Gvir, "Hamas'ın kazanmasına izin veremeyiz. Binlerce katili hapishanelerden serbest bırakamayız." diye konuştu.
ABD'nin İsrail'e ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda baskı yapmasını eleştiren Ben-Gvir, "Amerikalılar haber vermeden İsrail'i mi yönetmeye başladılar? Bu durumda biz resmi olarak kararları İsrail hükümeti alıyor gibi gösterebiliriz ama kaybediyoruz demektir. Muz cumhuriyeti değiliz. Belki de solun istediği budur. Belki de Biden'ın bizi yönetmesini istiyorlardır." ifadelerini kullandı.
Paris toplantısı
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.
Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerde bir anlaşma teklifi hazırlandığını geçmişti. Teklife göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 45 gün boyunca durması, buradaki 35 kadar İsrailli esirin serbest kalması karşılığında İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esirin serbest kalmasının yer aldığı öne sürülmüştü. Hamas, Gazze'ye gönderilecek insani yardımın da arttırılmasını içeren teklifin ellerine ulaştığını bunun üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.
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