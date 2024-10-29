İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı - Son Dakika
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İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı

İsrail, UNRWA\'nın Faaliyetlerini Yasakladı

İsrail Meclisi, UNRWA'nın ülke içindeki faaliyetlerini yasaklayan yasaları onayladı.

29.10.2024 14:28
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(ANKARA) - İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilerle Dayanışma Ajansı'nın (UNRWA) İsrail içinde faaliyet göstermesini ve İsrailli yetkililerin UNRWA ile herhangi bir temasta bulunmasını yasaklayan iki yasa tasarısını kabul etti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın alternatifi bulunmadığını söyleyerek, bu iki yasanın "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin topraklarındaki temel çalışmalarını sürdürmesini engellemesinden" endişe duyduğunu dile getirdi.

Knesset, UNRWA'nın İsrail'in kontrolü altındaki bölgelerde Filistinli mültecilere hizmet sağlamasına olanak tanıyan 1967 tarihli anlaşmayı iptal ederek; UNRWA'nın İsrail içinde çalışmasını ve İsrailli yetkililerin UNRWA ile herhangi bir temasta bulunmasını yasaklayan iki yasa tasarısını onayladı. Dün gerçekleştirilen İsrail kabine toplantısındaki oylamada, 92 milletvekili UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy kullandı. UNRWA'yı "terör" grubu ilan eden ve İsrailli yetkililerin ajansla herhangi bir temasta bulunmasını yasaklayan ikinci yasa tasarısı ise 87-9 oyla kabul edildi.

Knesset üyesi Yuli Edelstein, yasaların kabulü sırasında yaptığı açıklamada, bu adımın "Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımlara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini" söyleyerek; İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiği konusunda ısrar etti. Yasak 90 gün içinde yürürlüğe girecek.

İsrail, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırısıyla bağlantılı olduğunu ve çeşitli kapasitelerde görev aldıklarını iddia etmişti. UNRWA'nın iddialara karşı çıkmasına rağmen, ABD'nin de dahil olduğu birkaç ülke bu yılın başında ajansa yönelik iddialar araştırılırken finansmanı askıya almıştı. Ocak ayında UNRWA, İsrail'in adlarını verdiği kişilerin sözleşmelerini feshederek iddialarla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Atılan adımların ardından ABD dışında birçok ülke UNRWA'ya yeniden finansman sağlayarak destek olmaya devam etti.

UNRWA Genel Komiseri: "UNRWA'nın Filistin'de alternatifi bulunmamaktadır"

UNRWA'nın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecilere temel yardım aracı olduğunu belirten UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı resmi açıklamada, UNRWA'nın alternatifi bulunmadığını dedi. Lazzarini, İsrail'in kabul ettiği yeni yasalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Parlamentosu Knesset'in bugün UNRWA'ya ilişkin olarak kabul ettiği ve uygulanması halinde UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirildiği üzere Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki temel çalışmalarını sürdürmesini engellemesi muhtemel olan iki yasadan derin endişe duyuyorum. Bu konuyu BM Genel Kurulu'nun dikkatine sunuyorum ve durum geliştikçe Meclisi yakından bilgilendireceğim."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bu yasa uluslararası hukuka ve insanlığın temel ilkelerine tamamen aykırıdır. Tüm BM kuruluşları, tüm BM üye devletlerinin uymak zorunda olduğu BM şartını koruyup uygulayarak kurallara dayalı uluslararası düzeni somutlaştırmaktadır" dedi.

Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık'tan oluşan yedi ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'e yasayı durdurma çağrısında bulunarak yasanın doğuracağı sonuçlardan duydukları "ciddi endişeyi" dile getirmişti.

Kaynak: ANKA

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