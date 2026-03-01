İsrail ve ABD'den İran'a Operasyon - Son Dakika
İsrail ve ABD'den İran'a Operasyon

01.03.2026 12:13
ABD ve İsrail, İran'a büyük askeri operasyonlar başlattı. Hamaney hayatını kaybetti, İran misilleme yaptı.

TEL AVİV, 1 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail cumartesi günü İran'a karşı "geniş çaplı askeri operasyonlar" başlattı. Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik bir dizi misilleme saldırısı düzenledi. Cumartesi günü geç saatlerde gerçekleşen son saldırılarda Tel Aviv'de en az 20 kişi yaralandı.

İsrail Ulusal Acil Servisi, 40 yaşındaki bir kişinin şarapnel yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua

12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
10:16
İran’ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
