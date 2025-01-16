İsrail ve Hamas'tan Anlaşma - Son Dakika
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İsrail ve Hamas'tan Anlaşma

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı, muhalefet destekledi.

16.01.2025 00:16
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İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından İsrail'de muhalefet liderleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İsrail'de ana muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, yayımladığı video mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lapid, son İsrailli esir serbest kalana kadar anlaşmanın arkasında durması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya siyasi destekte bulunacağını duyurdu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için "tüm ülkenin nefesini tuttuğunu" belirten Lapid, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump ile ekibine, ABD Başkanı Joe Biden'a, Katarlı ve Mısırlı yetkililere anlaşma için teşekkür etti.

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyuran X paylaşımında bulundu.

Gantz, "Daha önce de belirttiğim gibi, Ulusal Birlik bu adımı açıkça, gerekirse siyasi olarak da destekleyecek." ifadesini kullandı.

"Ulusal güvenlik kaygıları siyasi çıkarlara üstün geldi"

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşılmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

"Ulusal güvenlik kaygılarının siyasi çıkarlara üstün geldiğini" savunan Gallant, hükümetin "etik, politik ve ahlaki açıdan verdiği doğru kararı" desteklediğini duyurdu.

Gallant, "Giden ABD yönetimi ve gelen ABD'de seçilmiş başkan Trump'a, tüm taraflara yaptıkları baskı ve Gazze'de Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma sağladıkları için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

İsrail Meclisindeki (Knesset) Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi ise Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in geçen yıl mayıs ayında önerdiği anlaşmayla büyük ölçüde aynı olduğu yönündeki haberlere atıfta bulunarak, "Mayıs 2024 anlaşması Ocak 2025'te onaylandı." ifadesini kullandı.

İsrailli bazı bakanlar, anlaşmayı desteklediğini duyurdu

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İsrail hastanelerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirleri karşılamaya hazır olduğunu belirten Buso, paylaşımında esirlerin fotoğraflarına yer verdi.

Ayrıca Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir canı kurtarmak tüm Tevrat'tan önce gelir." ifadesini kullandı.

Goldknopf, bugün İsrail hükümetinin onayına sunulacak anlaşmayı onaylayacağını duyurdu.

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar da X hesabından yapılan açıklamada, bugün yapılacak kabine toplantısında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının lehine oy kullanacağını duyurdu.

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas'tan Anlaşma - Son Dakika

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