İsrail ve Suriye'de Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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İsrail ve Suriye'de Ateşkes Anlaşması

İsrail ve Suriye\'de Ateşkes Anlaşması
19.07.2025 12:01
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Thomas Barrack, ABD'nin desteğiyle İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, günler süren saldırıların ardından İsrail ile Suriye'nin ateşkes konusunda anlaştığını bildirdi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas (Tom) Barrack, İsrail ile Suriye arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Barrack diğer yandan ateşkesin koşulları, uygulanmasına dair detaylar ve müzakere sürecine dair herhangi bir detay aktarmadı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi gruplar ve Sünni Bedeviler arasında çıkan çatışmalar üzerine Şam güçleri bölgeye müdahale etmiş, bu hamle Dürzileri korumayı hedeflediğini dile getiren İsrail'in Suriye hükümeti ve ordusuna ait hedeflere saldırılarını tetiklemişti.

Hafta boyunca yaşanan şiddet olaylarında en az 718 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Sahadaki kaynakları aracılığıyla gelişmeleri aktaran Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerden 287'sinin hükümet kuvvetlerinden, 165'inin ise Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı personelce infaz edilen Dürziler olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre çatışmaların başlamasından bu yana 80 bin kişi de yerinden oldu.

Türkiye ve Ürdün ateşkesi "benimsedi"

Büyükelçi Barrack gelişmeler üzerine X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun desteğiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ateşkeste uzlaştığını; Türkiye, Ürdün ve diğer komşu ülkelerin de bu ateşkesi "benimsediğini" belirtti.

Barrack, "Dürzilere, Bedevilere ve Sünnilere silahlarını bırakmaları ve diğer azınlıklarla birlikte barış ve refah içinde bir Suriye inşa etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı:

Cuma günü Reuters haber ajansı İsrail'in, Suriye hükümetine bağlı askerlerin Süveyda'ya 48 saatliğine girmesine izin vereceğini aktardı. Ajansa konuşan İsrailli bir yetkili, Suriye güvenlik güçlerinin geçişine sınırlı izin verileceğini, "İsrail, (Suriye) iç güvenlik güçlerinin önümüzdeki 48 saat boyunca Süveyda bölgesine sınırlı girişine izin vermeyi kabul etti" sözleriyle duyurmuştu.

İsrailli Dürziler Suriye'ye girdi

İsrail, Suriye'deki Dürzi topluluklara, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardım göndereceklerini de bildirmişti.

Ateşkese dair Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan şu ana kadar bir açıklama gelmezken, haber portalı Times of Israel Cumartesi sabahı bir grup İsrailli Dürzi'nin sınırı geçerek Suriye'ye girdiğini aktardı. İsrail ordusu da, sınırı geçen sivillerin İsrail'e geri getirilmeye çalışıldığını duyurdu.

Suriye ve İsrail'de Dürzi topluluklar sınır komşusu konumunda. Çatışmaların başından bu yana iki taraftan yüzlerce kişinin sınır ihlallerinde bulunduğu çok sayıda olay yaşandı.

dpa,AFP/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İsrail ve Suriye'de Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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