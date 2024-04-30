İsrail'de İsrailli esirlerin yakınları hükümeti protesto etti - Son Dakika
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İsrail'de İsrailli esirlerin yakınları hükümeti protesto etti

İsrail\'de İsrailli esirlerin yakınları hükümeti protesto etti

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etmek için Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı. Polis TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. Protestocular, hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

30.04.2024 00:09
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı, polis TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın önünde hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ile onların destekçileri ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce kişi toplandı.

Savunma Bakanlığının olduğu bölgede toplanan binlerce protestocu, "Refah bekleyebilir, onlar (esirler) beklemez" yazılı pankart açtı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı.

İsrail bayraklarının yanı sıra "Şimdi anlaşma" ve "(Esirlere) Onlara ihanet ettiler" yazılı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için şu ana kadar bir anlaşma yapmayan Tel Aviv yönetimine tepkilerini dillendirdiler.

Haaretz'in haberine göre, burada megafondan konuşan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "esir takası anlaşması yapılırsa hükümeti devirme" tehdidine işaret ederek "Başbakan'ın ya oğlunu geri getirmeyi ya da aşırı sağcı bir hükümeti tercih etmesi gerektiğini" söyledi.

Tel Aviv'in kuzeyine doğru yürümek isteyen göstericiler ve yolu kapatan polisler arasında olaylar çıktı. İsrail polisi gösterilere atlı birlikler ve TOMA ile müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yüzlerce gösterici Netanyahu'nun partisi iktidardaki Likud genel merkezine doğru yürüdü. Bazı göstericiler parti binasına "Bibi (Netanyahu) katil", "Bibi suçlu" yazdı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de İsrailli esirlerin yakınları hükümeti protesto etti - Son Dakika

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