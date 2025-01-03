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İsrailli Milletvekillerinin Gazze'ye Yönelik Aşırı Talepleri

İsrailli Milletvekillerinin Gazze\'ye Yönelik Aşırı Talepleri

Aşırı sağcı 8 milletvekili, Gazze'deki gıda ve su kaynaklarının yok edilmesini talep etti.

03.01.2025 17:49
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İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekili saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının tamamının yok edilmesini talep etti.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinden 8 milletvekili Savunma Bakanı Yisrael Katz'a Gazze'deki duruma ilişkin mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail ordusunun saldırılarının Gazze'de " Hamas'ın yönetim ve askeri kapasitesini yok etmek" gibi Tel Aviv yönetimini belirlediği "hedeflere" ulaştırmadığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye tehcirinin "yeteri kadar yapılmadığı" savunulan mektupta, katliamlara ve hastanelerin dahi saldırıya uğramasına rağmen İsrail ordusundan zorla boşaltılan bölgelerde kalan Gazzelilere karşı "düşman muamelesi" yapmadığı ileri sürüldü.

"Beyaz bayrak taşımayanların" katledilmesini istediler

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinden de 3 isimin yer aldığı aşırı sağcı milletvekilleri, Katz'dan İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik "saldırı planlarını" yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Yapılan soykırıma rağmen İsrail ordusunun daha sert yöntemleri benimsemesini isteyen milletvekilleri, Katz'tan orduya Gazze'nin kuzeyindeki gıda ve su kaynaklarını yok etmesini, bölgede "beyaz bayrak taşımayan" herkesin katledilmesi talimatı vermesini istedi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların başlamasından bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Milletvekillerinin Gazze'ye Yönelik Aşırı Talepleri - Son Dakika

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