İsrailli uzmanlar ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi kaybını İran savaşına bağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli uzmanlar ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi kaybını İran savaşına bağlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrailli uzmanlar, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yenilgisinde İran savaşının etkili olduğunu düşünüyor. Eski diplomat Alon Liel, sonuçların İsrail için Kongre ve Beyaz Saray düzeyinde darbe olduğunu, İran'a geniş çaplı saldırı ihtimalinin azaldığını söyledi.

İsrailli uzmanlar, ABD'de yapılan ara seçimlerde Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı büyük oy kaybında Washington'un İsrail'le birlikte İran'a karşı başlattığı savaşın etkili olduğu görüşünü taşıyor.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanlığı Sekreteri ve emekli büyükelçi Alon Liel ve İsrailli-ABD'li yazar Jeff Halper, AA muhabirine, ABD ara seçimlerinin Tel Aviv-Washington ilişkilerine yansımalarını değerlendirdi.

Liel, ara seçimlerin Tel Aviv yönetimi açısından hem Kongre hem Beyaz Saray düzeyinde bir darbe olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla ilk olarak, İsrail'e karşı daha düşmanca bir tutum sergileyecek bir Kongre ile karşı karşıya kalacağız." dedi.

İsrail'in mali yardım ve silah tedariki başta olmak üzere birçok konuda ABD'ye bağımlı olduğunu söyleyen Liel, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişte ABD'ye bağımlılığımız daha çok mali yardımla ilgiliydi. Şimdi ise ABD'nin İsrail'e yönelik yardımı durduracağını düşünüyorum. Trump, mali yardımı keseceğini zaten açıkladı. Ancak biz aynı zamanda özellikle savaş dönemlerinde ihtiyaç duyduğumuz belirli silahların tedariki konusunda da ABD'ye bağımlıyız."

"Gazze'de yaptıklarımızın yükünü omuzlarımızda taşıyoruz"

ABD ara seçimlerinin ardından Başkan Trump'ın konumunun değiştiğine dikkati çeken Liel, Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybetmesiyle Trump'ın artık daha zayıf bir başkan olarak görev yapacağını savundu.

Liel, Trump'ın İsrail'deki seçimlerden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tam destek açıklaması yaptığını hatırlatarak, "Trump, İran'da ve ötesinde askeri konularda İsrail ile yoğun işbirliği yapmıştı. Dolayısıyla bu sonuçlar hem Kongre hem Beyaz Saray düzeyinde İsrail'e büyük bir darbe." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Abdul el-Sayed'in İsrail'i yalnızca politika düzeyinde değil devlet düzeyinde de eleştirdiğini kaydeden Liel, Sayed'in kazanmasının hem mevcut hem gelecek hükümet için "kırmızı ışık" anlamına geldiğini savundu.

Liel, ABD'de İsrail karşıtı siyasilerin bulunduğu bazı bölgelerde seçim sonuçlarında Gazze'nin etkili olduğuna işaret ederek, "Gazze'de yaptıklarımız çok büyük ve bunu omuzlarımızda taşıyoruz." diye konuştu.

İran'a yönelik saldırı ihtimali azalabilir

Cumhuriyetçilerin seçimlerde aldığı yenilgilere ilişkin değerlendirmede bulunan Liel, "İran savaşının, Cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Çünkü İran'la savaş, ABD'de oldukça sevilmeyen bir politikaydı. Gazze'deki durum ise yalnızca İsrail karşıtı adayların bulunduğu birkaç seçim yarışını etkiledi." dedi.

ABD'deki seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya da yansıyacağını kaydeden Liel, Kongre desteğinin azalmasının Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri saldırı için kullanabileceği siyasi hareket alanını daraltacağını söyledi.

Liel, İran'a yönelik saldırıların kapsamı ve bütçesi konusunda Trump'ın daha temkinli davranacağını ifade ederek, "İran konusunda muhtemelen farklı bir Trump göreceğiz. Ancak farklı bir İsrail de görebiliriz. Çünkü İsrail, ABD olmadan İran'a karşı yürütülecek bir savaşta etkili olamayacağını biliyor." görüşünü dile getirdi.

İsrail'in, İran'a yönelik olası bir saldırıda ABD desteğinin azalmasını hesaba katmak zorunda kalacağını vurgulayan Liel, "İran'a yönelik geniş çaplı ve devam eden bir saldırı ihtimalinin daha düşük olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçları Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınmasına yol açabilir

Liel, Trump'ın etkisinin azalmasının Filistin'in tanınması konusunda yeni bir dalga başlatabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Dünyada yaklaşık 160 ülke Filistin'i tanıyor. Ancak Almanya, İtalya ve Japonya gibi İsrail açısından çok önemli ülkeler henüz Filistin'i tanımadı, çünkü Trump'tan çekiniyorlardı. Trump'ın etkisi azalırsa, özellikle Almanya, İtalya ve Japonya tarafından Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik yeni bir dalga yaşanabilir.

Bu durumda İsrail'in dostu olan ülkeler arasında Filistin'i tanımayan tek ülke fiilen ABD olacak. Ardından ABD, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e kabul edilmesine imkan tanıyabilir."

ABD'deki seçim sonuçlarının etkili olabileceği ikinci konunun, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik yaptırımlar olduğunu aktaran Liel, birçok ülkenin bu yaptırımları değerlendirdiğini ancak bazılarının ABD'nin tepkisinden çekindiğini söyledi.

Liel, Kongre ve Beyaz Saray'ın yaptırımlara yeşil ışık yakması durumunda özellikle işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerde faaliyet gösteren İsrailli şirketlerin ve bankaların hedef alınabileceğini belirtti.

İsrail savunmasız pozisyonda

İsrailli-ABD'li yazar Jeff Halper de seçim sonuçlarının bir yönüyle İsrail için büyük bir darbe niteliğinde olduğunu kaydederek, "Demokratlar, özellikle de partinin sol kanadı, İsrail'e karşı Cumhuriyetçilerden çok daha eleştirel olma eğiliminde." dedi.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının ardından İsrail'i eleştirmenin meşru hale geldiği değerlendirmesinde bulunan Halper, Kongre ve Senato seçimlerinin önemli bir bölümünde İsrail meselesinin en ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Halper, İsrail'in her eleştiriyi histerik bir şekilde antisemitizm olarak nitelendirdiğine ancak bunun eskisi kadar etkili olmadığına dikkati çekti.

Trump'ın İsrail'e yardımları kesmesinin beklenmedik bir zamanda geldiğini ve İsraillileri seçim sonuçlarından bile daha fazla şoka uğrattığını belirten Halper, bu kararın Demokratların yalnızca aşırı sol kanadıyla sınırlı olan İsrail'e askeri yardımların durdurulması ve İsrail'e silah verilmemesi yönündeki kampanyasını meşrulaştırdığını ifade etti.

Halper, geçmişte Demokratların dahi çoğunun desteklemediği bu kararın Trump yönetimi tarafından alınmasının ve Demokratların daha sol eğilimli bir yapıya dönüşmesinin İsrail'i savunmasız pozisyonda bıraktığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının ardından dünyadaki pek çok hükümetin İsrail eleştirilerini dile getirdiğine dikkati çeken Halper, bugün İngiltere'de dahi yaptırımların giderek daha yaygın hale geldiğini söyledi.

Halper, ABD kamuoyundaki İsrail eleştirilerinin her zaman Filistin destekçiliği anlamına gelmediğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Filistinliler bu tartışmanın dışında kalıyor. Bence bu çok büyük bir sorun. Şu anda ortaya çıkan bu durumdan yararlanabilecek durumda değiller. Ortada Filistinliler açısından bir nihai hedef yoksa bütün bunların anlamı ne?

İsrail'in içinde bulunduğu durum ne kadar kötü olursa olsun İsrail ne kadar savunmasız hale gelirse gelsin ne kadar eleştiri yöneltilirse yöneltilsin ve ne kadar yaptırım uygulanırsa uygulansın, nereye gidildiği bilinmediği sürece, Filistinliler ve onların destekçileri bu durumu siyasi bir programa ve nihai bir hedefe dönüştüremediği sürece, bütün bunlar yalnızca İsrail'i hırpalamak anlamına geliyor."

Evanjelikler ve Yahudi toplumu, İsrail karşıtlığının önüne set çekiyor

Seçim sonuçlarının İsrail'in aleyhine olmasına rağmen ABD'deki Yahudi toplumunun geleceğe ilişkin öngörülerde hesaba katılması gerektiğini vurgulayan Halper, Yahudi toplumunun özellikle Demokratlar içerisinde iyi örgütlendiğini ve bu durumun Demokratların bir kısmını İsrail eleştirilerinde geri tuttuğunu bildirdi.

Halper, İsrail'e yönelik eleştiriler artsa ve genç Yahudiler İsrail'e karşı giderek daha eleştirel hale gelse de henüz bu meselenin aşılamadığına dikkati çekerek, "Diğer tarafta ise elbette Trump'ın MAGA tabanının temelini oluşturan Hristiyan Evanjelikler var. Onlar da şu anda İsrail'e destek konusunda oldukça sağlam bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerde değişimi sınırlayan bu tür faktörleri göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Cumhuriyetçiler savaş nedeniyle fiyatların yükselmesini daha fazla göze alamaz

Halper, Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpların başlıca nedenlerinden birisinin İsrail'in İran'a yönelik savaşı olduğuna işaret ederek, "Bence Trump ve birçok Cumhuriyetçi, İsrail'i İran savaşına sürüklediği için Netanyahu'yu suçluyor. İran savaşının, Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğu herkesçe biliniyor." dedi.

Seçim sonuçlarının İsrail aleyhinde gelişmesine rağmen yeni Kongre'nin ocak ayında göreve başlayacağını ve İsrail hükümetinin kurulmasının da 2-3 ay süreceğini hatırlatan Halper, özellikle İsrail'in politikalarının kendi içerisinde büyük bir değişime uğramayacağı öngörüsünde bulundu.

Halper, ABD'de ise Kongre'nin değişmesiyle ciddi bir değişim yaşanacağından bahsederek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kongre, Trump'ın savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bütçeyi kontrol ediyor. Bu nedenle ocak ayına kadar olan dönemi ABD açısından tehlikeli görüyorum.

Trump'ın şu anda önünde bir engel bulunmasa da Cumhuriyetçiler, 2028 seçimlerini ve yüksek fiyatların seçmen üzerindeki etkisini hesaba katmak zorunda. Bu nedenle diplomatik bir çözümün ortaya çıkacağını ve İran savaşının seçimlerin ardından yavaş yavaş sona ereceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBeyaz SarayAlon LielPolitikaİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Tartışma yaratan görüntü Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
COP31 nedeniyle Antalya’da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle... Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle...
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
19:03
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:45
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:35
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:07:17. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailli uzmanlar ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi kaybını İran savaşına bağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android