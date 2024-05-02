İsrailli yerleşimciler Gazze'ye yardım konvoyuna saldırdı

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RAMALLAH, 2 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanlığı, Ürdün'den gönderilen ve Gazze Şeridi'ne gitmekte olan iki yardım konvoyuna İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlığın Çarşamba günü Xinhua'ya gönderdiği yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım girmesini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleme ısrarı eleştirildi.

Açıklamada İsrail'deki sağ kanat ve destekçileri, uluslararası barış çabalarına meydan okumakla ve Filistinli sivilleri öldürmek için açlığı bir savaş silahı olarak kullanmakla suçlandı.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne girmesi için güvenli geçiş sağlamanın İsrail'in yasal ve ahlaki yükümlülüğü olduğunu belirten açıklamada, insani yardımların Gazze'ye girişinin güvence altına alınması ve devam eden saldırıların durdurulması için uluslararası çaba çağrısı yapıldı.

İsrailli "aşırılık yanlıları" aynı gün erken saatlerde Ürdün Haşimi Hayır Kurumu tarafından Dünya Gıda Programı ve İngiltere, Güney Afrika ve ABD'deki yardım gruplarıyla işbirliği içinde düzenlenen iki yardım konvoyuna saldırdı. Konvoyun İsrailliler tarafından Erez sınır kapısı olarak bilinen Beyt Hanun ve Kerem Şalom sınır kapılarından Gazze'ye doğru ilerlediği esnada saldırı gerçekleşti.

Saldırganlar konvoydaki ürünlerin bir kısmını sokaklara dökerek tırlara zarar verdi.