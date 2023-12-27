İsrailli yetkililerin Gazze\'deki Filistinlilere yönelik \'gönüllü göç\' planı eleştiriliyor

MUHAMMET TARHAN/FARUK HANEDAR - Uzmanlara göre, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, "gönüllü göç" kisvesi altında Gazze halkını topraklarından sürerek "etnik temizlik" planlıyor.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon da Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirdi. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yaptı.

Eski İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Profesör Kenneth Roth, George Washington Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Profesörü Michael Barnett, İsveçli siyaset bilimci ve insan hakları aktivisti Helene Sejlert, AA muhabirine, İsrail'in sözde "gönüllü göç" planını değerlendirdi.

"Gazze'yi Filistinlilerden temizlemeye yönelik daha geniş bir planın parçası"

İsrail'in söz konusu planına ilişkin Barnett, "Benim anladığım kadarıyla bu noktada 'gönüllü göç', Gazze'de yaşayan Filistinlilere veda etmenin başka bir adıdır. Yani bu, Gazze'yi Filistinlilerden temizlemeye yönelik daha geniş bir planın parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Barnett, "İsrail'in uzun süredir devam eden planlarından biri, mümkün olduğu kadar çok Filistinliyi Gazze'den ve Batı Şeria'dan uzaklaştırmaktı. Yani bu aslında, tüm niyet ve amaçlarıyla bir tür etnik temizlik olan daha geniş bir gündemin parçası." diye konuştu.

"Gönüllü göçün" etnik temizliğin farklı bir yöntemini temsil ettiğini kaydeden Barnett, Gazzelilerin sürekli İsrail'in bombalarıyla karşı karşıya olması nedeniyle "gönüllülüğün" hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Barnett, İsrail'in çözümünün "Filistinlilerden kurtulmak" olduğunu, Netanyahu'nun bunu dillendirdiğini ve herkesin Netanyahu'nun ne demek istediğini anladığını belirtti.

"Ben, bunu insani bir çözüm olarak görmüyorum"

ABD'nin bu konudaki tepkisinin ne olduğuna ilişkin henüz bir şey duymadığını belirten Barnett, savaşın başlangıcından bu yana ABD'nin tutumunun "Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi gerektiği yönünde" olduğunu dile getirdi.

Barnett, "Bana göre, eğer Amerikalılar bunun ciddi bir politika olamayacağına karar verirse, o zaman bu iş orada sona erebilir." diyerek, ABD'nin son birkaç aydır Netanyahu hükümetinin stratejileri ve taktikleri konusunda oldukça isteksiz davrandığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğu açıklamasını değerlendiren Barnett, "Ben, bunu insani bir çözüm olarak görmüyorum. Bunun, 'insani' dilin yozlaştırılması olduğunu düşünüyorum. Bu, daha ziyade İsraillilerin isteyeceği bir çözümü temsil ediyor." ifadesine yer verdi.

Barnett, İsraillilerin "mümkün olan her şekilde Filistinlilerden kurtulmak istediğini" belirtti.

"Gerçekte kim Nazi gibi davranıyor?"

İsveçli siyaset bilimci ve insan hakları aktivisti Sejlert, "Gazze'deki durum, 'gönüllü hareket-transfer'den bahsedilebilecek bir durum değildir. Nüfusun yüzde 90'ı 'güvenli bölgelere' taşınmaları talimatıyla Gazze içinde birçok kez zorla başka yere nakledildi. İsrail, bu 'güvenli bölgeleri' de bombaladı. Uluslararası insancıl hukuk açısından bakıldığında İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine şüphe yok." diye konuştu.

Sejlert, Danon'un makalesine atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette Danon, İsrail'in Gazzelilere lüks bir yerde ücretsiz tatil köyü teklif ediyormuş gibi görünmesini sağlayarak açıklamasının ciddiyetini 'hafifletmeye' çalışıyor. Ancak duraksamaksızın savaş suçu işlemek, 20 binden fazla Filistinliyi öldürmek, neredeyse tamamını yerinden etmek, nüfusun büyük bir bölümünü açlığa mahkum etmek ve bölgeyi mümkün olduğunca 'yaşanmaz' hale getirmek, etnik temizliğin başlangıcından başka bir şey değildir. Daha fazla Filistin toprağını ele geçirmek için sapkın bir İsrail rüyası."

İsrail Meclisi (Knesset) Başkan Yardımcısı ve Likud Üyesi Nissim Vatury'nin "Nekbe mi? Hepsini sürün... Mısırlılar onları bu kadar önemsiyorsa, yeşil bir kurdeleyle bağlanmış selofana sarabilirler." ifadelerini hatırlatan Sejlert, İsrailli parlamenterlerin, hiç tereddüt etmeden yeni bir Nekbe düşüncesini dile getirdiklerini söyledi.

Sejlert, başta Danon olmak üzere İsrailli yetkililerin, Filistinlileri Nazilere benzetmesini ise "akılalmaz bir projeksiyon" olarak yorumladı.

İsrailli yetkililerin, Filistinlilerden "insansı hayvan" diye bahsetmesi, yok edilmeleri için çağrı yapması ve aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce Filistinliyi alenen soyup bir futbol stadyumunda sıraya dizmesi gibi eylemleri ve katliamları anımsatan Sejlert, "Gerçekte kim Nazi gibi davranıyor?" diye sordu.

"Gazze'den büyük ölçekli bir göçün 'gönüllü' hiçbir yanı olmayacak"

Eski HRW Direktörü Profesör Roth, söz konusu plana ilişkin, "Gazze'den büyük ölçekli bir göçün 'gönüllü' hiçbir yanı olmayacak. Her türlü hareket tamamen zorunlu olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Roth, "Bu, İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivilleri ayrım gözetmeden ve orantısız bir şekilde bombalaması ve Gazze'deki sivillerin acil olarak ihtiyaç duyduğu insani yardımın çoğunu engellemesinin bir ürünü olur. Böyle bir zorla sınır dışı etme, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kovuşturmasına tabi bir savaş suçu olur." ifadelerini kullandı.