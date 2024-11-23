İsrailliler Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Kesti - Son Dakika
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İsrailliler Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Kesti

İsrail, Batı Şeria'da 55 zeytin ağacını keserek Filistinlilere ait tarım alanlarına zarar verdi.

23.11.2024 15:48
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 55 zeytin ağacını kesti.

Nablus'a bağlı Lubban Şarkiye Köy Meclisi Üyesi Cihad el-Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli grubun Ramallah-Nablus yolu üzerinde bulunan 55 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Kesilen zeytin ağaçlarının Filistinli "Uveys" ve "Agbar "ailelerine ait olduğunu aktaran Faysal, söz konusu İsrailli grubun, Lubban Şarkiye Köyü'ndeki toprakların gasbedilmesi sonrası kurulan yerleşim biriminden geldiğini ifade etti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı 16 bin 633 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çoğu onlarca yıllık zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait 21 bin 280 ağacı söktü, kesti ya da büyük zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: AA

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