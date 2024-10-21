İsraillilerden Gazze\'de Yerleşim Gösterisi

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GAZZE Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve aşırı sağcı siyasetçiler, Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin sürülmesi ve burada yeniden yerleşim yerleri açılması talebiyle gösteri düzenlerken bazıları, "Büyük İsrail" hedefiyle bölgedeki birçok ülkeyi işgal etme hayalleri kuruyor.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudiler, İsrail ordusunun son iki haftadır sıkı kuşatma altına alıp şiddetli saldırılarla Filistinlileri "namlu ucuyla" evlerinden, topraklarından sürdüğü Gazze'nin kuzeyinin yakınlarındaki Beeri yerleşimi yakınlarında, sınıra yaklaşık 5 kilometre mesafede toplandı.

Aşırı sağcı İsrailliler, bölgede Yahudi dini bayramı Sukkot (Çardaklar) Bayramı geleneği için çok sayıda çardak kurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi de "Gazze'de yeniden yerleşim planı" adlı etkinliğe destekçilerini çağırdı.

İsrail içindeki sadece marjinal gruplar değil, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Likud Milletvekili Osher Shekalim, Tally Gotliv, Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Batı Şeria'da Filistinlilere karşı tehdit ya da şiddet eylemine karıştığı için ABD'nin yaptırım listesine alınan Lehava adlı örgütün kurucusu ve lideri Ben Zion Gopstein'ın da eyleme katıldığı ve nakit yardım topladığı görüldü.

Bir yandan Gazze'ye top atışlarının sesi geliyor

Aşırı sağcı İsraillilerin bazılarının silahlı olduğu ve çoğunun da aileleriyle bölgeye gelerek çardak kurduğu görüldü.

İsrail ordusunun Gazze'ye top atışlarının sesiyle ara ara yankılanan etkinliğin katılımcıları, Gazze'de yeniden İsrail yerleşimleri kurulması gerektiğini ve Filistinlilerin buradan başka ülkelere sürülmesi gerektiği fikirlerini dile getirdi.

Likud Milletvekili Osher Shekalim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail toprağının sadece İsrail halkına ait olduğunu" ileri sürerek "Filistin diye bir halkın olmadığını" savundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla yol açtığı insani felakete ilişkin uluslararası toplumdan gelen eleştirilerin "yalan" olduğunu ileri süren Shekalim, İsrail ordusunun "en insancıl ordu olduğunu" iddia ederek, "Umarım ki Filistinliler yok olur. Zaten Filistin diye bir halk hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik İsrail'in saldırı hazırlığını değerlendiren Shekalim, "Ateş etmen gerekiyorsa, ateş et, konuşma." dedi.

Shekalim, "Büyük İsrail"in sınırlarının nerede sonlanacağı" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"İsrail'in toprakları aslında bugün İsrail ve Ürdün diye bilinen yerdeydi. Ama uluslararası anlaşmaları gereği toprakları bölmek gerekti. Sonra Ürdün ortaya çıktı. Bugün Batı Şeria, Golan ve Gazze hepsi İsrail."

Lübnan'ın sorulması üzerine Shekalim, "Lübnan, bunu ilan etmek için erken. Önce yapmamız gereken buranın silahsızlandırılması. Halkımızın topraklarımızda huzur, güvenlik içinde yaşaması. Önce bu bölgeden İsrail'in güvenliğini sağlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

-"Büyük İsrail, Nil'den Fırat'a uzanıyor"

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin yanı sıra Gazze'de de Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bunun yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss de burada yaptığı konuşmada, "Gazze nüfusu, Gazze'de bulunma hakkını 7 Ekim'de kaybetti. 7 Ekim'e kadar, Gazze ile İsrail arasında daha barışçıl bir hayat olabilmesi için bir şans olabileceğine inan insanlar vardı. Artık yok. Şimdi Gazze'deki nüfusun başka ülkelere gitmesini teşvik ediyoruz. Basına da söyleyebilirim, Gazze'den başka ülkelere gitmek isteyenleri teşvik etmek için para yatırımı yapıyoruz." dedi.

Gazze'de yerleşim yerlerine ilişkin bir haritayı sunumunda gösteren Weiss, Filistinlilerin "hiçbir şartta Gazze'de kalmayacaklarını" iddia etti.

Siyasi ve kamuoyu desteğine sahip olduklarını öne süren Weiss, 55 yıl boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ne yerleşim kurarak tecrübe kazandıklarını savunarak, "Biz de Batı Şeria'da yerleşmek için yıllarca uğraşırken elde ettiğimiz kazanımları Gazze'ye taşımayı planladık." diye konuştu.

Gazze'deki yerleşimlerde yaşamak için 700 ailenin talip olduğunu duyuran Weiss, "Bir yıldan az bir zaman içinde Yahudilerin Gazze'ye girişini Araplarınsa Gazze'den ayrılışına tanıklık edeceksiniz. Bu kutsal yerde bulunma haklarını kaybettiler." dedi.

"Büyük İsrail"in sınırlarının nerede sona erdiği ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Weiss, "Büyük İsrail'in sınırları Fırat'tan Nil'e kadar uzanıyor. Bu bizim hareketimiz Nachala'nın da sembolü. Bu topraklar, Vadedilmiş Topraklar. Bu ne zaman olacak? Ne kadar çabuk o kadar iyi." ifadesini kullandı.

İsrail basınındaki haberlere göre etkinliğe sonradan katılan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de "Gazze'de yerleşime devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.