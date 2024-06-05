İstanbul, 2024'ün ilk dört ayında 5,2 milyon yabancı turist ağırladı

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ÇEKİM TARİHİ: 4 Haziran 2024

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

3. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

5. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

7. İstanbul Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

İstanbul 2024'ün ilk dört ayında 5,2 milyon yabancı turist ağırlayarak rekora ulaşırken, bu rakam ülkenin bu yıl için belirlediği iddialı turizm hedefinin tutturulması açısından umut vadediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'un benzersiz cazibesi Ocak-Nisan döneminde kente gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'luk kayda değer bir artış yarattı.

Bakanlığın son verilerine göre, söz konusu dönemde ülke genelinde yabancı turist sayısı yüzde 11,75 artarak 10,7 milyona ulaştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk bu muazzam artışın, İstanbul'un hiç azalmayan cazibesinin altını çizdiğini ve turizmde daha büyük bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

"Bu oldukça ideal ve sağlıklı bir rakamdır. Yani her yıl yüzde 10 artış turizm sektörü için ideal bir rakamdır. Şu anda Haziran olağanüstü iyi gözüküyor. Temmuz-Ağustos zaten turizm sektörünün yüksek sezonu dediğimiz en yoğun aylar."

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un, 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul Boğazı'nda benzersiz bir konumda bulunduğunu kaydeden Kuk, bu durumun kentin zengin kültürel ve coğrafi anlamına katkıda bulunduğunu belirtti.

"İstanbul 8.000 yılı aşkın bir tarihi olan bir şehir. Dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi. Türk mutfağı da çok geniş bir yelpazeye sahip. Türk mutfağının özellikle yabancılar için ciddi bir albenisi var. İstanbul hem ekonomi anlamında bir finans şehri ama aynı zamanda da sanat ve kültür etkinlikleri olan bir şehir. Bir müze şehir."

Bu yıl İstanbul'a en fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İran'dan gelirken, onları ABD, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan takip etti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, İstanbul'un tüm dünyadaki farklı bölgelerden turist çekebilmek için tanıtım faaliyetlerini artırması gerektiğini vurguladı.

"Kitle turizmi yapabilmek için uçuş mesafesinin 4 saatten az olması lazım. Yani yolcuyu gruplar halinde toplu çekebilmeniz için bir tur operatörünün buraya uçak koyabilmesi lazım. Fakat bu iş 4-4,5 saati aştığı zaman maalesef kitle turizmi şansı çok düşük oluyor."

Taş, bu engeli aşmak için Türkiye'nin Youtube ve diğer çevrimiçi platformlarda İstanbul'u anlatan belgesellerin çekilmesi gibi tanıtım çalışmalarını artırması gerektiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul'da düzenlenen bir gastronomi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyon ABD dolarına, turist sayısının ise 56,7 milyona ulaştığını söyledi.

Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılında turizmde 60 milyar dolar gelir elde etmeyi ve 60 milyon turist ağırlamayı hedeflediğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)