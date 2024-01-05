 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL'DA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL'DA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi. Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin ardından Blinken'ın Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL\'DA
05.01.2024 - 21:29,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindekileri taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçak, saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında yarın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Antony Blinken, İstanbul, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL'DA - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL'DA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement