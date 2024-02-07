İstanbul Adalet Sarayı Saldırganı Emrah Yayla, 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezasına Çarptırılmış

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İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında dün gerçekleşen saldırıda öldürülen teröristlerden Emrah Yayla'nın, 8 ay önce Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve dosyasının halen istinaf incelemesinde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan terörist Emrah Yayla, 21 Haziran 2023'te Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yayla hakkında imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri verdi. Tüm duruşmalara katılan ve tutuksuz yargılanan Yayla'nın dosyasının şu an istinaf aşamasında olduğu da öğrenildi.

İTİRAFÇI BEYANLARINDA SERBEST KALINCA FAALİYETİNE DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLMİŞ

Öte yandan Emrah Yayla hakkında Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 2022 yılında bir soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi. Yayla hakkındaki suçlayıcı tanık beyanlarının 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama dönemlerini kapsadığı değerlendirildi. Soruşturmaya, şüphelinin 28 Kasım 2021'de konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin sempatizanlık göstergesi olduğu, başlı başına örgüt üyeliği suçunu oluşturmadığı değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Yayla hakkında bir itirafçı beyanı sonucunda başlatılarak takipsizlik kararı verilen soruşturmanın detayları ise şöyle

AYRI SORUŞTURMA BAŞLADI

DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılının Eylül ayından itibaren haklarında yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar gri kategorisinde yer alan Kerim Kaya'nın 15 Eylül 2021 tarihinde yakalandığı, 18 Eylül 2021'de tutuklandığı kaydedildi. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ve açık tanık statüsünde ek ifadesi alınan Kaya'nın örgütsel faaliyet yürüten 245 kişiyi teşhis ettiği, 15 Ekim 2021 tarihinde 126 şüpheliye yönelik operasyonel çalışma yapıldığı anlatıldı. Bu çalışma sonrasında yakalanan 10 şüphelinin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine şüpheli Emrah Yayla hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Örgüt mensuplarından M.M.D.'nin etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadesinde, ...Ayberk D., Emrah Yayla isimli şahıslar cezaevinde yapılacak faaliyetlerden sorumlu kişilerdi. Notlaşarak kararlar alırlardı, biz de faaliyetlerimizi gerçekleştirirdik. Emrah Yayla, geçmişte Dev-Genç içerisinde faaliyet yürüttüğünü çıkınca da Dev-Genç için faaliyet yürüteceğini, kendisinin örgütten kopmayacağını, bizim de örgütten kopmamamız gerektiğini söylerdi. Bu kişinin serbest kaldıktan sonra da tekrar örgüt için çalışacağını biliyorum dediği yer aldı. Teşhis tutanağında da M.M.D.'nin Emrah Yayla'yı Bolu F Tipi Cezaevinden tanıdığını, kendilerinin sorumlusu düzeyinde olduğunu ve eğitim faaliyetleri icra ettiğini söylediği de belirtildi. Şüpheli Emrah Yayla'nın 8 Nisan 2022'de alınan savcılık ifadesinde, hakkında beyanda bulunan M.M.D. ile Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunduğu dönemde birkaç kez sohbet ortamında bulunduğunu, cezaevi dışında samimiyeti olmadığını, aleyhine verdiği ifadenin gerçek dışı olduğunu belirttiğine yer verildi. Yayla, Benim cezaevinden çıktıktan sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüteceğimi bildiğine yönelik ifade vermesine herhangi bir anlam veremiyorum. Bu şahıs kendisini kurtarmak adına önüne konulan tutanağa imza atmıştır ya da açık şekilde iftira atmaktadır dediği de yer aldı.

ADANA'DA YARGILANDIĞI DAVADA MAHKUM EDİLDİ

Şüpheli Emrah Yayla'nın Terör örgütü üyeliği ve Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından mahkum edildiği davasının Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Haziran 2007'de düzenlenen iddianamesinde, Telefon ihbari üzerine Adana merkezinde Emrah isimli bir şahsın örgüt adına kanlı bir eylem yapacağını bildirmesi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde DHKP-C terör örgütü ile iltisaklı olduğu bilinen ve legal alanda faaliyet yürüten HÖC adlı oluşum içerisindeki aktif olarak faaliyet gösterdiği bilinen Emrah Yayla ile birlikte bir şahsın 6 Nisan 2007 tarihinde 51 EN 380 plaka sayılı araç içerisinde yakalandığı, Emrah Yayla'nın sırt çantasında ve araba üzerinde yapılan aramalar neticesinde bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler elde edildiği ve daha sonra Emrah Yayla ile Adana'da ilişki içerisinde bulunduğu saptanan bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda patlayıcı maddeler ele geçirildiği şeklinde tespitlere yer verildi.