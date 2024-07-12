İstanbul Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tamamlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ'nin İstanbul Avrupa 2. Bölge olarak adlandırılan Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerindeki dere ıslahı, bakım, onarım ve temizleme çalışmaları tamamlandı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni"ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece belediye başkanları katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, 3 milyar liraya mal olan projenin 9 ilçeyi kapsadığını belirterek, "Bu yatırımımız kapsamında tam 10 bin 600 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı yaptık. 44 ayrı derede 555 bin 623 metre dere temizliği gerçekleştirdik. Derelerden 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkardık. 487 bin 337 metre kolektör temizliği tamamladık." bilgisini paylaştı.

Yaptıkları yatırımlarla dere ıslahları sorununu sona erdirdiklerini ifade eden İmamoğlu, Haramidere'nin çalışmanın ardından özel bir nokta haline geldiğini kaydetti.

Şehrin her iki yakasında altyapı çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Atıklar olması gerektiği gibi atık su arıtma tesislerine, yine yağmur sularının da denize akmasını sağlayarak doğanın ve yaşamın sürdürülebilirliğini insanlarımızın hayatında var ediyoruz. Bu yönüyle hem halk sağlığını koruyoruz hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Tamamlanan ıslah ve dere temizliği çalışması yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran, rahat bir nefes almasını sağlayan, yağmurlu havalarda kaygı duymayacakları bir altyapının varlığını sunmak bizim için çözüm demek, durumu idare etmek değil, kalıcı çözüm bulmak demektir."

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında, Bakırköy'de Ayamama Deresi'nin Yenibosna Kolu, Başakşehir'de Karanlık Dere, Hamam Deresi, Hasanoğlu Deresi, Büyükçekmece'de Muratçeşme, Serinpınar ve Ahlat Deresi, Esenyurt'ta Taşağıl Deresi ile Silivri'de Kavaklı Dere, Kömürlük Deresi, Kocadere ve Kuzguncuk derelerinde hidrolik açıdan yetersiz kalan ve su baskınları yaşanan kısımlarda 10 bin 600 metre dere ıslahı imalatlarımızı tamamladık. Söz konusu derelerden 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkararak taşkın önleme çalışmalarına da katkı sağladık."