İstanbul Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ'nin İstanbul Avrupa 2. Bölge olarak adlandırılan Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerindeki dere ıslahı, bakım, onarım ve temizleme çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 10 bin 600 metre dere ıslahı imalatı gerçekleştirilirken, 44 ayrı derede 555 bin 623 metre dere temizliği yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan yatırımlarla dere ıslahları sorununu sona erdirdiklerini ve tamamlanan çalışmanın yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

12.07.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ'nin İstanbul Avrupa 2. Bölge olarak adlandırılan Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerindeki dere ıslahı, bakım, onarım ve temizleme çalışmaları tamamlandı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni"ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece belediye başkanları katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, 3 milyar liraya mal olan projenin 9 ilçeyi kapsadığını belirterek, "Bu yatırımımız kapsamında tam 10 bin 600 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı yaptık. 44 ayrı derede 555 bin 623 metre dere temizliği gerçekleştirdik. Derelerden 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkardık. 487 bin 337 metre kolektör temizliği tamamladık." bilgisini paylaştı.

Yaptıkları yatırımlarla dere ıslahları sorununu sona erdirdiklerini ifade eden İmamoğlu, Haramidere'nin çalışmanın ardından özel bir nokta haline geldiğini kaydetti.

Şehrin her iki yakasında altyapı çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Atıklar olması gerektiği gibi atık su arıtma tesislerine, yine yağmur sularının da denize akmasını sağlayarak doğanın ve yaşamın sürdürülebilirliğini insanlarımızın hayatında var ediyoruz. Bu yönüyle hem halk sağlığını koruyoruz hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Tamamlanan ıslah ve dere temizliği çalışması yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran, rahat bir nefes almasını sağlayan, yağmurlu havalarda kaygı duymayacakları bir altyapının varlığını sunmak bizim için çözüm demek, durumu idare etmek değil, kalıcı çözüm bulmak demektir."

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında, Bakırköy'de Ayamama Deresi'nin Yenibosna Kolu, Başakşehir'de Karanlık Dere, Hamam Deresi, Hasanoğlu Deresi, Büyükçekmece'de Muratçeşme, Serinpınar ve Ahlat Deresi, Esenyurt'ta Taşağıl Deresi ile Silivri'de Kavaklı Dere, Kömürlük Deresi, Kocadere ve Kuzguncuk derelerinde hidrolik açıdan yetersiz kalan ve su baskınları yaşanan kısımlarda 10 bin 600 metre dere ıslahı imalatlarımızı tamamladık. Söz konusu derelerden 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkararak taşkın önleme çalışmalarına da katkı sağladık."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, İmamoğlu, Esenyurt, Bakırköy, İstanbul, Silivri, Çatalca, Avcılar, İSKİ, Çevre, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
12:13 Bozdağ’dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım Bozdağ'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement