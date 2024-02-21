İstanbul\'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 118 arttı

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Megakent İstanbul, kurak ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ayların ardından yağışa kavuştu. Doluluk oranları kritik seviyelerde seyreden barajlardan sevindirici haber geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34,92 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,25 olarak ölçüldü. Buna göre, barajlardaki doluluk geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı.

Kente su sağlayan 10 barajın doluluk oranları ise şöyle;

Istrancalar: Yüzde 76,68

Terkos: Yüzde 71,57

Sazlıdere: Yüzde 55,29

Alibey: Yüzde 75,32

Büyükçekmece: Yüzde 73,08

Ömerli: Yüzde 88,59

Darlık: Yüzde 90,23

Elmalı: Yüzde 89,21

Pabuçdere: Yüzde 56,8

Kazandere: Yüzde 60,68

İstanbul'a su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 662 milyon 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları da şu şekilde;

2016'da: Yüzde 86,79

2017'de: Yüzde 86,81

2018'de: Yüzde 79,91

2019'da: Yüzde 91,46

2020'de: Yüzde 62,18

2021'de: Yüzde 50,56

2022'de: Yüzde 80,37

2023'te: Yüzde 34,92

2024'te: Yüzde 76,25

"DOLULUK ORANI ARTSA DA YETERLİ DEĞİL"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, geçen yıl büyük kuraklık yaşandığını, bu durumun bir dönem İstanbul'daki barajları kuruma noktasına getirdiğini söyledi.

Özdemir, barajlarda su doluluk oranı artsa da bunun yeterli olmadığını vurgulayarak, "İstanbul'un nüfusu yüksek. Barajlar tam dolu olsa bile yetme ihtimali yok. Onun için vatandaşlarımızın dikkat etmesi, daha çok tasarruf yapılması gerekiyor. Suyu daha fazla biriktirmemiz, gökyüzünden düşen her damlayı tekrar kazanmamız lazım." diye konuştu.

İstanbul'a su sağlayan barajların her birinin doluluk seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu aktaran Özdemir, mayısa kadar yaşanacak yağışlarla barajlardaki su seviyesinin daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.