İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, barış girişimlerinden dolayı Türkiye'ye minnettar - Son Dakika
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İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, barış girişimlerinden dolayı Türkiye'ye minnettar

İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya-Ukrayna Savaşı\'nın sembol yüzü Kurilo, barış girişimlerinden dolayı Türkiye\'ye minnettar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'de Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın fotoğrafladığı ve savaşın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak İstanbul barış müzakerelerine ilişkin, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

14.05.2025 22:16
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Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'de Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın fotoğrafladığı ve savaşın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak İstanbul barış müzakerelerine ilişkin, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barışın sağlanması için platform sunduğundan dolayı gerçekten minnettarım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, İstanbul'daki barış müzakerelerine ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

"Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım"

İstanbul'daki barış müzakerelerine işaret eden Kurilo, savaşı sona erdirecek bir ateşkes ya da barış anlaşmasına daha önce hiç bu kadar yakın olunmadığını belirterek, her Ukraynalı gibi barış istediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye de savaşın sona ermesine yönelik çabaları için teşekkür eden Kurilo, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışın sağlanması için platform sunduğundan dolayı gerçekten minnettarım." dedi.

Barışın gerçekleşeceğine dair şüpheleri olduğunu dile getiren Kurilo, Putin'in müzakere masasında Ukrayna'dan kabul edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunacağını savundu. Rus liderin, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım gibi bölgelerin Rus toprağı olarak tanınmasında ısrar edeceğini kaydetti.

Kurilo, "Oralar bizim topraklarımız. Anayasamızda açıkça 'Ukrayna bir bütündür, bölünemez. Bölünemez veya devredilemez.' ifadesi geçiyor." diye konuştu.

Avrupa'ya eleştiri

Uluslararası toplumun Ukrayna'da barış için zamanında daha fazla adım atması gerektiğini vurgulayan Kurilo, "Avrupa, hem daha fazla hem de daha erken harekete geçebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kurilo, "(Avrupa) Taurus füzeleriyle misilleme yapmamıza izin verebilir, bize daha fazla hava savunma sistemi, top mermisi ve uzun menzilli füze sağlayabilirdi." dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımlar için minnettar olduklarını belirten Kurilo, "Ancak hala yardımların çok geç geldiğine ve o kritik ilk aşamalarda yeterli olmadığını düşünüyorum. O zamanlar destek daha güçlü olsaydı, bu savaş çoktan bitmiş olabilirdi." ifadesini kullandı.

"(Türkiye) Muhteşem bir doğa ve çevreye sahip güzel bir ülke"

Savaş başlamadan bir yıl önce Kemer'de tatil yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kurilo, Türkiye'yi çok beğendiğini, buranın çok renkli ve eşsiz bir ülke olduğunu kaydetti.

İstanbul'a hiç gitmediğini, ancak özellikle mimarisi ve tarihi açısından bu şehir hakkında çok güzel şeyler duyduğunu belirten Kurilo, savaş sona erer ve barışa giden yol Türkiye'den başlarsa yalnızca kendisinin değil, tüm Ukraynalıların Türkiye'ye seyahat etmek isteyeceğini anlattı.

Kurilo, "Türkiye bizim komşumuz, muhteşem bir doğa ve çevreye sahip güzel bir ülke. Türkiye'yi ziyaret edip sizinle konuşmaktan ve kültürünüzü tanımaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.

AA'nın fotoğrafı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın unutulmaz karesi oldu

AA foto muhabiri Schwan'ın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı, dünya çapında sayısız medya kuruluşunun ilgisini çekmişti.

CNN, savaşın başladığını Schwan'ın çektiği Olena Kurilo fotoğrafı ile duyururken The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazetenin birinci sayfasında kullanılan AA'nın fotoğrafı, CNN, BBC gibi uluslararası televizyon kanallarına ait haber sayfalarında da geniş yer bulmuştu.

ABD'deki Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkan "First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022" (Savaşın İlk Yüzü: Ukraynalı Öğretmenin Samimi Portresi) isimli tablodan elde edilen 100 bin dolarlık gelirin tamamı Ukrayna Kızılhaç Derneğine bağışlanmıştı.

Ayrıca AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, 2023 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazanmış, "Olena Kurilo: Ukrayna Savaşı'nın Yüzü" başlıklı fotoğrafıyla "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde de mansiyon ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, barış girişimlerinden dolayı Türkiye'ye minnettar - Son Dakika

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