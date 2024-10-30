İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, Gözaltındaki Belediye Başkanı İçin Anayasa Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, Gözaltındaki Belediye Başkanı İçin Anayasa Vurgusu Yaptı

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasını eleştirerek, işlemlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu ve yetkilileri göreve davet etti.

30.10.2024 13:48  Güncelleme: 14:12
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltında alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında bilgi almak için Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Kaboğlu, "Ahmet Özer'in evinden sabahın köründe celp edilmesi, Anayasamız açısından hiçbir biçimde dayanağa sahip bulunmamaktadır. Benim İstanbul Barosu Başkanı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında yarım saat bekletilmekle ve hiçbir sorumludan bilgi alamamış olmakla kuşkuların, uygulanan işlemlerin Anayasa'ya aykırılığını pekiştirmektedir" açıklamasını yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Vatan Caddesi'deki İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilen ve işlemleri süren Özer için CHP'lilerin bekleyişi sürüyor.

"Anayasada dayanağı yok"

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da bilgi almak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Daha sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kaboğlu, bütün işlemlerin Anayasa Madde 2 çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kaboğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle benim bir hukukçu, baro başkanı olarak olup bitenler konusunda İstanbul Emniyet Müdürü'nden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bilgi almak hakkımdır fakat bu bilgiyi alamamış bulunuyoruz. Bu bilgiden İstanbul Emniyet Müdürlüğü bizi yoksun kılmış bulunuyor. O nedenle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü baro olarak Anayasamıza göre, Avukatlık Kanunu'na göre insan haklarını istemek, korumak ve geliştirmesine katkıda bulunmak, görev ve sorumluluğumuzdur. Kuşkusuz Emniyet; yasama, yürütme, yargı, insan hakları için vardır. İnsan haklarının koruyucusudur. Ne var ki bugün sabah 05.00'ten itibaren tanık olduğumuz olaylar, uygulamalar gerek belediye binasına, makam odasına giriş tarzı kapının kırılarak girilmesi gerekse Prof. Dr. Ahmet Özer'in evinden sabahın köründe celp edilmesi, anayasamız açısından hiçbir biçimde dayanağa sahip bulunmamaktadır. Belediye Başkanımız görevi başındadır. Belediye Başkanımız pekala herhangi bir suç kuşkusu durumunda davet edilir ve her makama gelip ifade verebilecek konumdadır.

"Serbest bırakılsın"

Burada bu işlemler ve özellikle benim İstanbul Barosu Başkanı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında yarım saat bekletilmekle ve hiçbir sorumludan bilgi alamamış olmakla bu kuşkuların, uygulanan işlemlerin anayasaya aykırılığını pekiştirmektedir. Ben buradan İstanbul Emniyet Müdürü'nü, İstanbul Başsavcılığı'nı ve diğer yargı makamlarını göreve davet ediyorum. Anayasal görev ve yetki sorumluluğuna davet ediyorum. Prof. Dr. Ahmet Özer İstanbul'dadır, makamının başındadır. Onu serbest bıraksınlar. Eğer herhangi bir iddia varsa o iddiayı işleme, anayasamıza göre ve yasalarımızın belirlediği çerçeveyle yerine koysunlar. Yoksa sonradan 'Yanlışlık oldu, soruşturma başlatıldı bu işlemi yapanlar aleyhine' diye birtakım açıklamalar yapılmasın. Erkenken, geç olmadan, daha fazla gecikmeksizin bu konuda kamuoyunu aydınlatmalılar ve hemen belediye başkanımızı serbest bırakmalılar. Eğer gizlilik kararı varsa o zaman gizlilik kararı konusunda İstanbul Barosu Başkanı herhangi bir bilgi sahibi olamıyor da Emniyet, hangi savcıyla bu işi yürütüyor, o da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Benim sözlerim açıktır. Anayasamıza göre hepimiz görev, yetki ve sorumluluklar sahibiyiz ve en başta insan haklarını korumakla görevli olan Emniyet gelmektedir. Emniyet'in bütün yetkililerini ve savcılığı Anayasamıza saygıya davet ediyorum."

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, Gözaltındaki Belediye Başkanı İçin Anayasa Vurgusu Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, Gözaltındaki Belediye Başkanı İçin Anayasa Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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